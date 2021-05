Zmiana w składzie Rady Polityki Pieniężnej? Może dotknąć kredytobiorców

Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To dobra wiadomość dla osób spłacających kredyt, ale wielu ekspertów uważa, że bardzo niebezpieczny stan dla polskiej gospodarki. Chodzi o rosnącą inflację, która może wymknąć się spod kontroli.

Zmiany w składzie RPP

Jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej, która twierdziła, że do końca kadencji raczej nie zmieni poziomu stóp procentowych, niebawem może ją opuścić. Mówi się bowiem, że kandydatem do przejścia do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest Rafał Sura. Taką rekomendację wydała Krajowa Rada Sadownictwa. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Andrzeja Dudy. Może mieć ona istotne konsekwecje.

Jeśli Rafał Sura odejdzie do NSA, to na jego miejsce w ciągu trzech miesięcy będzie musiał zostać powołany nowy członek. Jego wybór będzie należał do organu, który wcześniej powołał Surę, czyli Senat. Jako, że większość ma w nim obecnie opozycja, to może to bardzo mocno zamieszać wpływami w RPP.

Jeśli bowiem nowy kandydat będzie za podniesieniem stóp procentowych, to jego głos może zaważyć o decyzji Rady. Stanie się to jednak dopiero w lutym 2022 roku, gdy skończą się kadencje Jerzego Kropiwnickiego i Eugeniusza Gatnara, czyli dwóch pozostałych członków senackich. Pozostaną w niej jednak obecni zwolennicy podniesienia stóp procentowych, czyli Łukasz Hardt i Kamil Zubelewicz, oraz Jerzy Żyżyński.

Czytaj też:

Inflacja rośnie, NBP zabiera głos. RPP: Stopy bez zmian