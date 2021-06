„Dobry Start”, czyli 300+. Od tego roku inaczej składamy wnioski

Większość rodziców, którzy składają wniosek o świadczenie „Dobry start”, nie zauważy tej zmiany. Ma ona znaczenie tylko dla tych, który do tej pory wysyłali wniosek pocztą lub składali go bezpośrednio w urzędzie. W tym roku nie będzie to możliwe, wniosek o 300 zł będzie można składać wyłącznie poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia.

Wynika to z przyjętego przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Zmiany podyktowane są oszczędnościami. „Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów obsługi i zakładają utrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Szacuje się, że w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł” – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Dobry start”: założenia

Program Dobry Start to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Popularnie określa się go mianem „wyprawki szkolnej”, ale rodzice nie mają obowiązku wydawać pieniędzy na przybory szkolne.

Wnioski można składać od 1 lipca. Ostatnim dniem na złożenie ich jest 30 listopada.

