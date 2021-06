Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od lipca. Ostatnia chwila na kocioł węglowy z dopłatą

Od 1 lipca w programie „Czyste powietrze” zaczną obowiązywać dwie zmiany. Kolejna wejdzie w życie z początkiem 2022 roku: nie będzie już można otrzymać dotacji na kocioł węglowy. Kto więc zdecyduje się na zakup i zamontowanie go po 1 lipca, będzie musiał dopełnić wszelkich formalności do 31 grudnia. Co się zmieni za kilkanaście dni?

Wyższe progi dochodowe

W górę idą progi dochodowe w drugiej części programu. Zostaną one ujednolicone do progów obowiązujących w programie „Stop Smog”. Bezzwrotne dotacje w programie „Czyste powietrze” wynoszą do 37 tys. zł

1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Zmiany w ścieżce bankowej

W rozmowie z PAP Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski powiedział, że z początkiem lipca ma ruszyć też ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu”.

– Wszystko wskazuje na to, że zapowiadany wcześniej termin uda się dotrzymać. Podpisaliśmy umowy z siedmioma bankami, dwa z nich przodują, jeśli chodzi o przygotowanie nowego instrumentu finansowego, jakim będzie kredyt „Czyste powietrze” – zapewnił.

W ścieżce bankowej wprowadzono kilka zmian w stosunku do obecnie funkcjonującego programu. Po pierwsze data rozpoczęcia inwestycji nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Ponadto takiego kredytu nie będzie można otrzymać na inwestycje już zrealizowane. Wreszcie, okres realizacji inwestycji będzie mógł wynieść maksymalnie 18 miesięcy.

Następnym warunkiem będzie to, że kwota kredytu udzielanego na inwestycje nie będzie mogła być niższa niż kwota wnioskowanej dotacji.

Koniec z dopłatami na kotły węglowe

Daleko idąca zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Od tego dnia nie będzie już możliwości otrzymania dotacji na nowy kocioł na węgiel. To ważna informacja dla osób, które po pierwszym lipca zdecydują się na montaż kotła na węgiel z dotacją z "Czystego powietrza": będą miały sześć miesięcy, aby zakończyć taką inwestycję.

– Aby móc otrzymać zwrot części środków, trzeba będzie ten kocioł węglowy kupić i zamontować do końca 2021 roku. Faktura, na podstawie której jest przyznawana dotacja, musi być również wystawiona do końca grudnia – wyjaśnił wiceszef Funduszu.

Kotły na pellet też z preferencjami

Od 1 lipca br. w programie będzie można też otrzymać dotację na kupno i montaż kotłów na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych, mniejszej lub równej 20 mg na m sześc. Mirowski wyjaśnił, że na podstawowym poziomie dofinansowania ten próg wyniesie do 45 proc. kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 9 tys. zł.

– W przypadku podwyższonej dotacji będzie to odpowiednio do 60 proc. i maksymalnie do 12 tys. zł – dodał.

W programie „Czyste Powietrze” do 11 czerwca złożono ponad 260 tys. wniosków na kwotę dofinansowania blisko 4,6 mld zł

