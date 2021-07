Dodatki dla wdów i wdowców? Jest projekt zmian

Statystycznie to mężczyźni umierają wcześniej, a żony przeżywają ich o nawet 20 lat. W związku z tym Platforma Obywatelska proponuje wypłacanie im dodatków do emerytur, których wysokość wyniesie 25 proc. emerytury zmarłego małżonka. Jeśli wcześniej umrze kobieta, to jej mężowi również to świadczenie powinno się należeć.

Taki dodatek miałby wesprzeć osoby, które po śmierci partnera muszą same ponosić koszty prowadzenia gospodarstwa domowego. To również kwestia uczciwości – skoro odprowadzający przez całe życie składki nie może już korzystać ze zgromadzonego kapitału, warto umożliwić to, choćby w pewnej części, jego małżonkowi.

Nie będzie wyższego wieku emerytalnego

O takim rozwiązaniu mówiły posłanki PO: Marzena Okła-Drewnowicz, Izabela Leszczyna i Joanna Frydrych na wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami Kielc. Posłąnka Okła-Drewnowicz zapewniła też, że Platforma nie ma planów wydłużania wieku emerytalnego. – Polacy odpowiedzieli, że na takie rozwiązania się nie zgadzają, a my słuchamy Polaków – podkreśliła.

Zaznaczyła, że w kontekście emerytur władza powinna bardziej się skoncentrować na wprowadzeniu mechanizmów, które będą wspierać aktywność zawodową. Proponowanym przez PO rozwiązaniem jest zwolnienie z opłacania składek osób, które mimo uzyskania wieku emerytalnego nadal decydują się pracować. Z tego obowiązku zwolniony byłby także pracodawca.

