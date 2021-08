Donald Tusk przepisał majątek na żonę. Oszacowano jego wartość

Donald Tusk oficjalnie wrócił do polskiej polityki nieco ponad miesiąc temu. Dziennikarze Wirtualnej Polski, prześwietlili majątek pełniącego obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk po raz ostatni złożył oświadczenie majątkowe w 2014 roku. Z dokumentu, który jest datowany na 29 kwietnia 2014 roku, wynikało, że polityk miał 152 tys. zł i 2400 dolarów. „Był też właścicielem (razem z żoną) dwóch mieszkań o wielkości 40 oraz 65,5 metrów kwadratowych i działki letniskowej. Miał też Toyotę Auris z 2007 roku” – przypomina wp.pl.

Dziennikarze wspomnianego źródła, w oparciu o zapisy w księgach wieczystych, ustalili, że na początku sierpnia 2021 roku Donald Tusk nie był właścicielem żadnych domów, mieszkań, lokali użytkowych, działek, gruntów rolnych. Z ustaleń wp.pl wynika, że 17 sierpnia 2017 roku jeden z gdańskich notariuszy dokonał podziału majątku między Małgorzatą Tusk a Donaldem Franciszkiem Tuskiem, a w efekcie tego działania nieruchomości przeszły na własność małżonki obecnego lidera PO.

Wp.pl zajęła się wyceną tego, co w 2017 roku posiadał lider opozycji. Posiadłość letniskowa położona na Kaszubach w okolicach Kartuz składa się z trzech działek, z których dwie należą w całości do Małgorzaty Tusk, a trzecia w 2/3 (pozostała część należy do bliskich przyjaciół rodziny Tusków). Wartość posiadłości to obecnie ok. pół miliona złotych – informuje Wirtualna Polska.

Kolejna nieruchomość, która należy do Małgorzaty Tusk, to mieszkanie w niewielkiej dwupiętrowej kamienicy w Sopocie, w dzielnicy Karlikowo. W oparciu o dane z serwisu Urban.one.wp.pl, dziennikarze Wirtualnej Polski podają, że posiadłość jest obecnie warta prawie 1,1 mln zł. Z kolei drugie mieszkanie, które Donald Tusk przepisał na żonę, znajduje się w dzielnicy Górny Sopot. Jego wielkość to ok. 40 metrów kwadratowych, a wartość wyceniona została na ok. 530 tys. – czytamy dalej.

Wirtualna Polska kilkakrotnie próbowała nawiązać kontakt z Donaldem Tuskiem (za pośrednictwem Pawła Grasia i Beaty Turskiej, rzecznika PO Jana Grabca oraz biura PO), aby odniósł się do zdobytych informacji. Do chwili publikacji tekstu dziennikarze nie otrzymali odpowiedzi ani od Donalda Tuska, ani z biura Platformy Obywatelskiej.

