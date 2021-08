Nowe kłopoty Leszka Czarneckiego. „To przypomina chwytanie się brzytwy”

30 lipca tego roku agencja Fitch podtrzymała rating IDR Getin Noble Banku na poziomie CCC z perspektywą negatywną. Bank od dłuższego czasu odnosi straty, co widzimy w oficjalnych raportach finansowych. Z pewnością ma na to wpływ fakt, że jego portfel kredytów frankowych jest procentowo największy spośród działających na rynku polskim banków i wynosi 26 proc. Wszystko to budzi strach ze strony osób nadpłacających już kredyt frankowy. Pod znakiem zapytania stoi, czy po prawomocnym zakończeniu procesu będzie możliwe odzyskanie nadpłaconych środków.

Jest to ważna kwestia, bo procesów przeciwko Getin Noble Bank S.A. przybywa. Na koniec marca 2021 r. było ich 5 817. Dodatkowo, jeśli orzecznictwo diametralnie się nie zmieni, znakomita większość procesów ma szansę na zakończenie się całkowitym unieważnieniem umowy kredytu.

Publiczna obrona spółki przed roszczeniami frankowiczów coraz bardziej przypomina chwytanie się brzytwy.

Podnosi się np., że kancelarie prawne nie informują klientów o tym, że klauzule przeliczeniowe Getin Noble Banku nie zostały wpisane przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych. Tymczasem fakt ten nie ma znaczenia prawnego. W każdej sprawie sąd dokonuje indywidualnej oceny, czy akurat w danej umowie występują klauzule abuzywne. Wpisanie na listę klauzul niedozwolonych zapisów z umów mBank czy Millennium nie ma wpływu na procesy przeciwko tym bankom, a oznacza jedynie konieczność zaprzestania stosowania takich zapisów w przyszłości.

Ponadto Getin Noble Bank upatruje pozytywnych znaków ze strony Sądu Najwyższego w zakresie przedawnienia jego roszczeń w stosunku do klientów. Gdy się jednak bliżej przyjrzymy tym argumentom, to odkryjemy, że chodzi o przesądzenie przez SN, że bank może domagać się po unieważnieniu umowy kredytu przynajmniej zwrotu wypłaconej kwoty kredytu.

Obrazuje to tylko, jak bardzo wyczerpały się argumenty prawników banku i w jak defensywnej znaleźli się sytuacji.

Dlatego warto w pozwie wystąpić również o zabezpieczenie swoich roszczeń i sądowne zezwolenie na zaprzestania spłaty rat, jeśli wpłaciliśmy do banku więcej środków niż od niego otrzymaliśmy. Wniosek taki może być złożony w każdym pozwie, choć nigdy nie ma gwarancji, że zostanie pozytywnie rozpatrzony. W wielu sprawach sąd udziela zabezpieczenia odstępując od uzasadnienia swojej decyzji, bo całkowicie zgadza się z powodem. Natomiast często inny skład w niemal identycznej sprawie jest bardziej zasadniczy i odmawia zabezpieczenia chociażby z uwagi na to, że póki bank funkcjonuje za zgodą nadzoru finansowego, to przedwczesne jest dopatrywanie się możliwości zmaterializowania się czarnego scenariusza dla tej instytucji.

Mimo wszystko warto próbować. Tym bardziej mając w pamięci niedawne niespodziewane przejęcie Idea Bank przez Pekao S.A. – przejęcie, które z dnia na dzień ucięło jedyną realną drogę obligatariuszy GetBack do odzyskania katastrofalnie ulokowanych oszczędności życia.

Magdalena PLEDZIEWICZ: Radca prawny. Zajmuje się sprawami związanymi z rynkiem finansowym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw konsumenta w sporach z instytucjami finansowymi – w tym sprawami kredytobiorców frankowych. W latach 2019-2020 ekspert zewnętrzny w biurze Rzecznika Finansowego. Właścicielka Pledziewicz Kancelarii.