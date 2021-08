Nie ma problemu z płatnością gotówką, ale prezydent i tak uznał, że trzeba to uregulować

Prezydent zadbał o to, byśmy w każdym sklepie mogli płacić gotówką. Ten ustawowy gest niewiele zmienia w codziennych zakupach, za to nie rozwiązuje problemu tak, gdzie on naprawdę jest, czyli np. przy kupowaniu biletu w biletomatach.