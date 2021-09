Loteria szczepionkowa. Podwójna kumulacja 8 września. Do wygrania m.in. samochód

Osoby w pełni zaszczepione nadal mogą się zarejestrować do udziału w loterii szczepionkowej. Posiadaczom konta na Internetowym Koncie Pacjenta zajmie to nie więcej niż pół minuty (zaproszenie do udziału w loterii wyświetla się na stronie głównej na samej górze, wystarczy tylko potwierdzić i kliknąć trzy zgody).

W środę 8 września odbędzie się kolejne miesięczne losowanie nagród. Do wygrania są dwa samochody Toyota Corolla oraz dwa razy po 100 tys. zł. Kolejne losowania zostaną przeprowadzone również 15 i 22 września oraz 6 października.

Co można wygrać w loterii szczepionkowej?

Ponadto, jak w każdą środę, przeprowadzone dziś będzie losowanie tygodniowe. Przewidziano, że w trakcie 12 cotygodniowych loterii można otrzymać w sumie 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych oraz łącznie 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot.

Codziennie podczas losowań natychmiastowych można otrzymać nagrody pieniężne o wartości 200 zł (przyznawane co 500. uprawnionej osobie) lub 500 zł (przyznawane co 2 tys. osobie). Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

Czytaj też:

Rząd wycofuje się z kontrowersyjnego projektu w sprawie niezaszczepionych? Rzecznik nie pozostawia wątpliwości