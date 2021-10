Ropa naftowa z nowymi rekordami. Złoty dalej słabnie. Zamieszanie na rynkach trwa

Pomimo że dzisiejszy raport prywatnej firmy ADP często rozmijał się z oficjalnym raportem dotyczącym rynku pracy USA, to i tak dzisiaj uwaga inwestorów skupi się w dużej mierze na tym odczycie. W kalendarzu makro brak dziś istotniejszych publikacji, dlatego też uwagę skupią szacunki prywatnej firmy dotyczące rynku pracy. Oczekuje się odczytu na poziomie 430 tys. nowych miejsc pracy.

Wszystko, co powyżej konsensusu powinno umacniać USD, choć spoglądając na skalę aprecjacji „zielonego” w ostatnim czasie, rośnie ryzyko większej korekty. Powella i spółkę zadowoli w tym momencie „rozsądnie dobry” odczyt piątkowy. Wówczas spełnione zostanie jedno z kryteriów ograniczenia skupu aktywów. EUR/USD ponownie znalazł się poniżej 1,16 a wzrosty piątkowo-poniedziałkowe należy traktować jako lokalne odreagowanie.

Wracamy do głównego, średnioterminowego trendu. Kurs głównej pary walutowej jest dobrym odzwierciedleniem powiększenia się dywergencji pomiędzy prowadzonymi politykami monetarnymi EBC oraz Fed-u. Eurodolar zmierza w kierunku ubiegłotygodniowego dołka, który moim zdaniem zostanie pokonany. Wówczas kolejnym przystankiem będzie obszar pomiędzy 1,1500 a 1,1480. Tam zlokalizowany jest szczyt z marca 2020 roku.

Ropa naftowa bije rekordy

Rajd na rynku surowców energetycznych trwa w najlepsze. Ropa drożeje z dnia na dzień. Brent zbliżyła się do 83 USD za baryłkę a cena WTI podeszła pod 80 USD. Pomimo decyzji OPEC+ o zwiększeniu produkcji od listopada o 400 tys. baryłek dziennie, surowiec zdrożał. W obliczu wysokich cen oraz napiętej sytuacji na rynku, wielu uczestników rynku oczekiwało wyraźniejszego zwiększenia podaży. Wzrosty ropy są uzasadnione faktem, że nawet pomimo zwiększenia wydobycia, w IV kwartale będziemy świadkami znacznego deficytu podaży.

Popyt jest większy, niż wcześniej oczekiwano. Wynika to m.in. z faktu, że wysokie ceny gazu powodują, że w niektórych regionach świata następuje zwiększenie produkcji energii elektrycznej z ropy naftowej. Państwowy saudyjski koncern naftowy szacuje ten dodatkowy efekt popytowy na 500 tys. baryłek dziennie. Co więcej, wzrost wydobycia może nie osiągnąć zakładanego celu (jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach).

Kraje takie jak Nigeria czy Angola nie są w stanie zwiększyć produkcji o ustaloną ilość. Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje, że to był główny powód tego, że w sierpniu wolumen produkcji krajów OPEC+ był niższy (o 860 tys. baryłek) od uzgodnionego poziomu. We wrześniu doszło do ponownego, znacznego odchylenia w dół. Kartel „plus” nie wyjaśnił, czy zostanie to zrekompensowane w przyszłości przez wzrost wydobycia w innych krajach, które posiadają wystarczające wolne moce produkcyjne.

Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś decyzję ws. stóp procentowych

NBP ogłosi dziś swoją decyzję ws. stóp procentowych. Nie zakładamy żadnych zmian podobnie jak konsensus rynkowy. Rada Polityki Pieniężnej będzie chciała poczekać do publikacji projekcji makroekonomicznych, które pojawią się w listopadzie. Na rynku urosły ponownie oczekiwania do wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. Widać to głównie na stawkach kontraktów FRA (Forward Rate Agreement).

Po publikacji minutek RPP (w ubiegły czwartek) oraz danych na temat CPI (5,8 proc. r/r) złoty się umocnił. EUR/PLN w ciągu trzech dni spadł z 4,6475 do 4,5660. Wczoraj swoją prelekcję miał Adama Glapińskiego na Kongresie 590. Wystąpienie prezesa NBP negatywnie wpłynęło na złotego. Dziś EUR/PLN ponownie znajduje się powyżej 4,61. Spadki na giełdach (DAX, WIG20) oraz zniżki EUR/USD nie wspierają PLN. W takich warunkach złoty ponownie znajduje się pod presją.

