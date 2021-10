Ludzie Banasia skontrolowali telewizję Jacka Kurskiego. Co zaniepokoiło NIK?

Kierowana przez Mariana Banasia NIK wzięła pod lupę Telewizję Polską we wrześniu ubiegłego roku. Kontrola telewizji, której prezesem od 2016 roku jest Jacek Kurski (z przerwą miedzy marcem i sierpniem 2020 roku – red.), dotyczyła m.in. „zarządzania majątkiem i finansami TVP”. Nie podano natomiast, jaki okres obejmowała. Z ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że proces został już zakończony, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy nastąpi publikacja raportu pokontrolnego.

Duży budżet TVP

W ostatnich latach nakładu z budżetu na Telewizję Polską znacząco wzrosły od kiedy wprowadzono do niego rekompesatę abonamentową. W związku z tym w roku 2020 budżet Telewizji Polskiej wynosił 2,041 mld zł, w tym jest to już 2,066 mld. To sumy robiące ogromne wrażenie, zwłaszcza w zestawieniu z poprzednimi latami. W latach 2014-2016 mowa była o 366 do 444 mln zł rocznie z abonamentu, a w 2010-2013 nawet poniżej 300 mln zł rocznie.

Po zapowiedzi działań NIK na początku ubiegłego roku planowaną kontrolę Telewizji Polskiej skomentował Juliusz Braun. Członek Rady Mediów Narodowych i były prezes TVP podkreślał, że planowane działania NIK są wskazane „ze względu na ogromny wzrost publicznych środków, jakie od czterech lat nadawca otrzymuje” .

Telewizja Polska buduje nową halę zdjęciową

Dużą inwestycją Telewizji Polskiej jest budowa nowej hali zdjęciowej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Decyzja w tej sprawie została ogłoszona w 2019 roku, w szczycie pandemii koronawirusa, gdy wiele mediów ograniczało swoje wydatki. Wówczas planowano, że inwestycja będzie kosztować około 107 mln złotych, z czasem budżet podniesiono do 176 mln złotych.

W marcu 2021 roku zakończony został przetarg. Wygrała oferta złożona przez Korporację Budowlaną Doraco, która wyceniła swoje prace na ponad 148 mln zł netto.

W ramach inwestycji ma powstać 5-kondygnacyjny budynek z częścią podziemną o łącznej powierzchni 21 tys. metrów kwadratowych.

