AliExpress. Rekord sprzedaży w dniu Święta Niepodległości

341 miliardów złotych (540 mld juanów) wydali kupujący w okresie zakupowym w pierwszych 11 dniach listopada na AliExpress, który zakończył się kulminacją w czwartek w Dzień Singla 11 listopada. Chiński Dzień Singla i odbywający się z tej okazji szał zakupowy stał się największym „zakupowym świętem”, wyprzedzając dotychczasowego lidera, czyli amerykański Czarny Piątek.

Dzień Singla. Konkurencja Czarnego Piątku

Chiński Dzień Singla został zapoczątkowany przez portal Alibaba w 2009 roku. Jest skierowany do osób, które nie pozostają w związkach i ma być „anty-walentynkami”. Data 11 listopada została wybrana ze względu na zapis, który stanowią cztery jedynki.

Zapoczątkowany w Chinach przez grupę Alibaba Dzień Singla został podchwycony przez inne kraje regionu oraz inne firmy. W tym roku bezpośredni konkurent AliExpress, firma JD.com odnotowała z tej okazji 349 mld juanów obrotu (221 mld złotych).

Problemy chińskich gigantów

Gigant Alibaba nie ma jednak zbyt wielu powodów do świętowania. Od zeszłego roku stał się celem nowych regulacji chińskiego rządu, których celem jest zwalczanie dzikiego konsumpcjonizmu. Chociaż regulacje wymierzone są w cały sektor e-commerce, to Alibaba z racji swojej wielkości, została dotknięta najmocniej, a jej szef Jack Ma zniknął na kilka miesięcy z życia publicznego. Grupa została także ukarana rekordową grzywną 17,9 mld juanów (11 mld złotych) za nadużywanie pozycji monopolisty. Akcje Alibaby spadły o 30 proc. w porównaniu rok do roku.

Alibaba i inne firmy technologiczne dotknięte nowymi regulacjami zobligowały się do przekazania znacznych części swoich zysków na rzecz rządowych programów społecznych ogłoszonych przez prezydenta Chin Xi Jinpinga. Alibaba zobowiązała się do przekazania 100 mld juanów (63 mld złotych) do 2025 roku.

