Prawie 2 mld zł na wymianę starych pieców i dopłaty do zbierania deszczówki. Fundusz pokazał plan wydatków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje, że jego przyszłoroczne przychody wyniosą blisko 5,1 mld zł, czyli o ponad 70 proc. więcej niż przewidywane było na obecny rok.Wzrost przychodów wynika głównie z planowanego pozyskania środków ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji CO2 (900 mln zł Z Funduszu Modernizacyjnego), uwzględnienia przychodów Funduszu Niskoemisyjnego Transportu z tytułu opłaty emisyjnej (390 mln zł) oraz uzyskania opłat zastępczych wynikających z ustawy o efektywności energetycznej (355 mln zł) – wynika z planu wydatków, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał PAP.

Do czego dopłaci NFOŚiGW?

Na wymianę przestarzałych pieców oraz termomodernizację budynków w ramach programu „Czyste powietrze” ma pójść 1,95 mld zł. Program „Mój prąd”, czyli dopłaty do fotowoltaiki, zostanie dofinansowany kwotą 660 mln zł. W pierwszym bądź drugim kwartale 2022 r. ma wystartować czwarta edycja tego programu – szersza od poprzednich, oferująca nie tylko dopłaty do paneli PV, ale również m.in. do magazynów energii czy ładowarek do samochodów elektrycznych.

Z planu wydatków Funduszu na przyszły rok wynika ponadto, że 900 mln zł trafi na wsparcie niskoemisyjnego transportu, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru.

W ramach inwestycji mających prowadzić do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, adaptacji do zmian klimatu, poprawie jakości środowiska Fundusz chce wydać w 2022 roku ponad 1 mld zł, a na wsparcie działalności monitoringu środowiska, adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na prywatnych posesjach – 440 mln zł.

Kontynuowany będzie również program, który w poprzednich latach cieszył się ogromnym zainteresowaniem, czyli „Moja woda”. Właściciele prywatnych nieruchomości mogli pozyskać do 5 tys. zł dotacji na m.in. instalacje zatrzymujące deszczówkę na prywatnych nieruchomościach.

