„Czternastki” także w kolejnych latach? Ministerstwo odpowiada

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w trakcie wypłacania polskim emerytom i rencistom tzw. czternastkę (dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne). W 2021 roku jest to dodatkowo 1250,88 zł brutto i według danych z 16 listopada ZUS przelał pieniądze do prawie 4,7 mln osób. To pieniądze przyznawane z urzędu, nie trzeba wypełnić żadnego wniosku. Uprawnionych do otrzymania tego świadczenia jest w kraju dziewięć milionów osób, a 8 mln - w pełnej wysokości.

"Czternastka" różni się od znanej już "trzynastki" dla emerytów. Ta druga przysługuje każdemu seniorowi czy seniorce bez względu na dochód, ta pierwsza ma pewne progi dochodowe i obowiązuje w jej przypadku zasada "złotówkę za złotówkę". Każda osoba, która przekracza próg (2900 zł brutto miesięcznie), otrzyma "czternastkę" mniejszą o kwotę przekroczenia. Co ważne, "czternastka" - przynajmniej na razie - ma być jednorazowym świadczeniem.

Będzie "czternastka" dla emerytów za rok? Ministerstwo odpowiada

O "czternastkę" pytał w interpelacji do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poseł Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej. Na odpowiedź, której udzieliła mu wiceminister z tego resortu Anna Schmidt, zwróciło uwagę jako pierwsze Radio ZET.

Poseł pytał o to, czy rząd planuje wypłacać "czternastkę" także w latach kolejnych. Schmidt na wstępie przypomina, że już wcześniej wprowadzono dodatkowe świadczenie pieniężne, czyli wcześniej wspomnianą "trzynastkę" dla emerytów i rencistów. Wiceminister unika jednak bezpośredniej odpowiedzi na temat "czternastki" w 2022 roku, jej cała odpowiedź brzmi:

„"(...) należy wskazać, że od 2020 r. wprowadzono do systemu ubezpieczeniowego coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego tzw. 13. emerytury, w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Świadczenie to wypłacane jest wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do świadczeń określonych w przedmiotowej ustawie"”.

