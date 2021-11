Oszustwo „na 14. emeryturę”. Podają się za urzędników ZUS

Blisko 2,6 mln emerytów otrzymało czternaste emerytury. Pierwsze przelewy „wyszły” z ZUS w ostatnich dniach października razem z emeryturą za listopad. Jednorazowy jest bowiem doliczany automatycznie co comiesięcznego świadczenia i osoba uprawniona nie musi składać w tej sprawie żadnego wniosku. Nie ma też konieczności, by zainteresowany samodzielnie wyliczał wysokość należnego świadczenia (nie jest wypłacane wszystkim w tej samej wysokości), bo i to robią urzędnicy ZUS.

Podkreślenie tego, że emeryci nie muszą podejmować żadnych działań wokół swoich „czternastek” jest ważne, bo już pojawili się oszuści, którzy nawiązują kontakt z emeryturami i przekonują ich, że są pracownikami ZUS, którzy pomogą wypełnić wniosek. Do wypełnienia dokumentu potrzebują podstawowych informacji o koncie czy choćby peselu swojej ofiary. Rozmowę z takimi rzekomymi urzędnikami trzeba natychmiast zakończyć, bo nie kierują nimi uczciwe intencje.

14. emerytura: kto ją dostanie?

Czternasta emerytura w 2021 roku wyniesie 1250,88 zł brutto. Będzie przysługiwała osobom, które 31 października 2021 r. będą uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, które 31 października będą miały zawieszone prawo do świadczenia długoterminowego.

Czternastkę w pełnej kwocie, czyli 1250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli jest ono wyższe, ZUS pomniejszy czternastkę zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. To znaczy, że pomniejszy ją o kwotę różnicy między świadczeniem a 2900 zł, ale nie więcej niż o 1250,88 zł. Na przykład jeśli emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie o 100 zł niższa (3000 zł – 2900 zł).

Czternastka będzie opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy ZUS wypłaci ją ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą natomiast dokonywane potrącenia i egzekucje.

Jak napisaliśmy powyżej, już ponad 2 mln uprawnionych otrzymało świadczenie. ZUS wypłaca emerytury 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca i w tych dniach należy się spodziewać przelewu lub wyższego świadczenia, które przyniesie listonosz.

