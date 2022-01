Tarcza antyinflacyjna 2.0. Niższe podatki na paliwo i co jeszcze?

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0. Nowe rozwiązania, które w zamierzeniu premiera mają spowolnić inflację oraz ograniczyć odczuwanie wzrostu cen poznamy za kilka godzin, ale do tej pory najwięcej wiadomo o planowanych obniżkach podatków na paliwa. Rząd zapowiedział to kilka dni temu w wywiadzie dla serwisu Interia.

– Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Co jeszcze może zawierać tarcza antyinflacyjna 2.0?

Rzecznik rządu Piotr Müller doprecyzował, że od 1 lutego można się spodziewać obniżki cen benzyny mniej więcej o 70 groszy, autogaz o ok. 40 groszy. Zastrzegł przy tym, że na tym się działania rządowe nie skończą, nie zdradził jednak, czego jeszcze możemy się spodziewać. Minister finansów Tadeusz Kościński tajemniczo mówił w Programie I Polskiego Radia, że działania w ramach tarczy są „zrobione tak, żeby chronić tych, w których najbardziej ta inflacja uderzy i nie będą mogli sobie dać rady z tym”.

Nie ma pewności, czy Prawu i Sprawiedliwości uda się przeforsować pomysł zastosowania zerowego VAT-u na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepło systemowe. Z nieoficjalnych informacji RMF wynika, że Komisja Europejska nie dała na to zielonego światła. Prawdopodobnie jednak zgodzi się na zerowy VAT na część produktów spożywczych.

Czytaj też:

Rząd ma narzędzia, by walczyć z inflacją, ale to może być polityczne samobójstwo