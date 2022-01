Ceny leków pójdą w górę. Podwyżki możliwe już wiosną

Przedstawiciel koncernu farmaceutycznego powiedział w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, że do tej pory producenci leków nie przerzucali na klientów kosztów związanych z inflacją, ale tej sytuacji nie da się utrzymać. Ogólny wzrost cen wszystkiego jest jednak tylko jednym z powodów, dla których w najbliższym czasie możemy się spodziewać podwyżek cen leków. Innym jest ogólny spadek siły nabywczej konsumentów, który wynika m.in. z mniejszej liczby zdiagnozowanych chorych. W związku z tym, że od dwóch lat w szczytach zachorowań na Covid-19 szpitale koncentrują się na zakażonych koronawirusem, dużo mniej osób niż w latach poprzednich jest leczonych na inne choroby. Kupują więc mniej leków, a to przekłada się na sytuację koncernów.

Inny rozmówca, który działalność producentów leków zna od środka, zauważył, że państwo refunduje coraz mniej leków, wobec czego pacjenci muszą kupować je na zasadach komercyjnych. „W praktyce oznacza to wzrost ich cen” – powiedział.

Państwo limituje listę leków refundowanych

Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET przytoczył statystykę, zgodnie z którą dziś już co czwarty pacjent z grupy seniorów, rodzin wielodzietnych, przewlekle chorych nie realizuje w pełni recepty. „Współpłacenie za lek w Polsce jest za wysokie” – uważa.

„DGP” wylicza, że w 2021 r. ceny leków pełnopłatnych zdrożały średnio o 7,1 proc., czyli podobnie jak w 2020 r., i za opakowanie trzeba było średnio zapłacić 31,21 zł. Ceny suplementów diety wzrosły o 5,6 proc. wobec 3,1 proc. rok wcześniej, i kosztują średnio 22,18 zł za opakowanie. Najbardziej zdrożały preparaty OTC (bez recepty) – o 7,5 proc. w 2021 r. wobec 6,3 proc. w 2020 r. W efekcie średnia cena opakowania wynosi 17,20 zł.

– Dotychczasowe podwyżki nie łamią istotnie trendów. Ceny rosły tak, jak w poprzednich latach, czyli o kilka procent z miesiąca na miesiąc. W tym roku ten trend może się jednak zmienić – powiedział prezes PEX PharmaSequence dr Jarosław Frąckowiak.

Dodał, że „W praktyce może to oznaczać nawet dwucyfrowe podwyżki rok do roku, co oznaczałoby historyczny wynik pod tym względem”. Jego zdaniem gwałtowny skok może mieć miejsce już na przełomie kwietnia i maja.

