Urzędnicy rozkładają ręce: Mogą nie wyrobić się z wnioskami o dodatek osłonowy

1 lutego zaczął obowiązywać zerowy VAT dla produktów, które do tej pory były obłożone 5-proc. podatkiem. To jeden z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej, na którą składają się również obniżki podatków gazu, paliw i ciepła systemowego. W ramach rozwiązań, które mają sprawić, że inflacja będzie mniej odczuwalna, przewidziano również dodatek osłonowy, czyli pieniądze dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Pieniądze trafią do blisko 7 mln gospodarstw.

Za mało urzędników do oceny wniosków

Kto złożył wniosek do końca stycznia, pierwszą ratę świadczenie dostanie w marcu, a drugą w grudniu. Spóźnialscy dostaną wypłatę w jednej racie, ale dopiero na koniec roku. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, terminowa wypłata pierwszej raty może nie być możliwa do zrealizowania. Samorządy skarżą się, że mają zbyt mało urzędników do obsługi wniosków – na urzędy nałożono nowe obowiązki, a liczba pracowników się nie zmieniła. Domagają się nowelizacji ustawy i ustalenia terminu wypłaty pierwszej raty na koniec kwietnia i zwiększenia rządowej dotacji na realizację zadania.

Braki kadrowe to nie jedyny problem. Aby wydać decyzję o przyznaniu dodatku, konieczne jest potwierdzenie informacji o dochodach np. w ZUS. A to też trwa, każda instytucja ma swoje procedury.

W ocenie skutków regulacji rząd oszacował, że wnioski o dodatek złoży 6,84 mln gospodarstw. Rzeczywistą liczbę poznamy, gdy większość wniosków spłynie na biurka urzędników, można zakładać, że będzie to w połowie marca.

Jak informuje „DGP”, rząd zna zastrzeżenia samorządów i nie wyklucza nowelizacji ustawy, ale żadna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł – jeśli dochód nie przekracza 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł – zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł – zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Czytaj też:

Zerowy VAT nie obniżył ceny zakupów. Rozczarowanie już pierwszego dnia