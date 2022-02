Nieoficjalnie: Są przeciwnicy odcięcia Rosji od systemu SWIFT. Wśród nich Niemcy

Odcięcie Rosji od światowego systemu bankowości SWIFT jednak nie nastąpi? Jak wynika z nieoficjalnych informacji, przeciwne tak ostrym sankcjom są czerty państwa: Cypr, Węgry, Włochy i Niemcy.

Jeszcze dziś na wspólnym wystąpieniu przywódcy Unii Europejskiej otwarcie mówili o niezwykle ostrych sankcjach, które zostaną nałożone wieczorem na Rosję. W podobnym tonie wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki.

– Przestrzegaliśmy przed tym, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Mówiłem, że wojska nie zbierają się bez przyczyny. Czas ogólników musi się skończyć. Musimy podjąć zasadnicze decyzję co do rozbudowanego pakietu sankcji, które odstraszą agresora. Napaść na Ukrainę to działanie bez precedensu. Giną niewinni ludzie – powiedział premier Mateusz Morawiecki na płycie lotniska Chopina, chwilę przed wylotem na specjalne spotkanie przywódców Unii Europejskiej.

Odcięcie od systemu SWIFT to najmocniejsza z sankcji

Eksperci nie mają wątpliwości, że odcięcie Rosji od systemu SWIFT, byłoby najmocniejszym z możliwych ruchów, który miałby wypchnąć Rosję na margines światowej gospodarki. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych z siedzibą w Belgii. Jednocześnie SWIFT jest też nazwą międzynarodowego systemu działającego w niemalże wszystkich krajach, za pośrednictwem którego instytucje finansowe z całego świata mogą wymieniać informacje.

Jest to system, który pozwala na wykonywanie transferów finansowych między bankami na całym świecie. Brak możliwości korzystania z tego systemu oznacza dziś de facto brak możliwości przeprowadzania jakichkolwiek transakcji przez rosyjskie spółki, czy instytucje finansowe. Byłby to więc realny cios w rosyjską gospodarkę. Jest jednak bardzo ważny element takiego rozwiązania. To broń, która niemal tak samo mocno dotknie Zachód. Brak przepływów finansowych do i z Rosji oznacza bowiem, że również firmy europejskie, azjatyckie, czy amerykańskie nie będą mogły normalnie funkcjonować.

– Odcięcie od systemu SWIFT to dla rynków finansowych i systemu bankowego bomba atomowa – powiedział dla „Wprost” dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zajęli Czarnobyl