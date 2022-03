Szef MSZ Irlandii: Kolejne banki zostaną odcięte z systemu SWIFT

Szef irlandzkiego MSZ Simon Coveney spodziewa się, że następna runda unijnych sankcji spowoduje, że kolejne rosyjskie banki zostaną wykluczone z międzynarodowych płatności SWIFT. Minister wskazuje również inne możliwe sankcje wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę.

– Więcej rosyjskich banków zostanie odciętych od systemu SWIFT. Spodziewam się, że wszystkie statki pływające pod banderą Rosji dostaną zakaz wpływania do portów w Unii Europejskiej. Spodziewam się także, że zakażemy importu kolejnych towarów, takich jak stal, drewno, aluminium i być może także węgiel – powiedział Coven.

Minister spraw zagranicznych Irlandii podkreśla, że decyzje te będą miały wpływ zarówno na Irlandię, jak i pozostałe kraje Unii Europejskiej, ale – jak mówi Coven – muszą zostać podjęte, aby wysłać bardzo mocny sygnał do Rosji, że to szaleństwo musi się skończyć”.

7 banków wykluczonych ze SWIFT

Przypomnijmy, że w środę – decyzją krajów UE – z systemu SWIFT wykluczono siedem rosyjskich banków. Chodzi o: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), a także VTB BAN, drugi największy bank w Rosji.

Sankcje nie objęty natomiast największego rosyjskiego banku Sbierbanku, a także Gazprombanku. Unijni urzędnicy tłumaczyli to faktem, że za kraje członkowskie UE dokonują za pośrednictwem tych instytucji płatności za rosyjską ropę i gaz. Decyzja ta spotkała się z krytyką premiera Mateusza Morawieckiego.

SWIFT to międzynarodowa sieć międzybankowa służąca do wymiany informacji o zagranicznych zleceniach przelewu. System oferuje możliwość wysłania wystandaryzowanej informacji dotyczącej transakcji między eksporterami i importerami. Celem jego istnienia jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia oraz automatyzacja przelewów. Wykluczenie banku z systemu SWIFT nie oznacza automatycznie, że nie może on realizować płatności. Przekazanie środków pieniężnych nadal jest możliwe, ale wymaga sięgnięcia po inne narzędzia komunikacji z partnerami.

