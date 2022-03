Unia Europejska zaostrzy sankcje na Rosję i Białoruś. Jest porozumienie

Jak informuje agencja AFP, jest zgoda na kolejną transzę sankcji skierowanych przeciwko Rosji i Białorusi. Co prawda nie podano jeszcze żadnych szczegółów, ale można się domyślać, że chodzi o zapowiadany w ostatnich dniach pakiet, który uderzy bardzo mocno w Białoruś.

Białoruś odcięta od systemu SWIFT

Ostatnio bardzo głośno mówiło się o tym, że Unia Europejska chce w zdecydowany sposób potępić współpracę reżimu Łukaszenki w napaści na Ukrainę. W odpowiedzi na tak mocne zaangażowanie Komisja Europejska postanowiła zastosować wobec tego kraju równie ostre sankcje gospodarcze. W nowym pakiecie ma się znajdować wykluczenie białoruskich banków z międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Co ciekawe, w na listę nadal nie została wpisana część rosyjskich banków, które realizują płatności związane z dostawą do Europy Zachodniej ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego z Rosji.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Sankcje, które mają zniszczyć rosyjską gospodarkę

Unijne sankcje mają być skierowane m.in. przeciwko kolejnym rosyjskim oligarchom. Jest to rozszerzenie pakietu, który zapowiadała przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen. Rosja ma zostać odcięta także od możliwości eksportu kolejnych technologii.

– Rekomenduję liderom Europejskim, abyśmy podjęli następujące działania: Odcięcie określonej liczby rosyjskich banków od systemu SWIFT. To sprawi, że będą one odłączone od międzynarodowego systemu finansowego. SWIFT jest dominującym systemem bankowym. Odcięcie od niego doprowadzi do odcięcia banków od większości ich światowych transakcji. W sposób skuteczny zablokuje rosyjski eksport i import – mówiła Ursula Von der Leyen.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rosjanie odcinani od zagranicznych walut. Banki mają zakaz ich wypłacania