PayPal rezygnuje z opłat za przesyłanie pieniędzy do Ukrainy

PayPal to jedna z pierwszych i największych platform do elektronicznej obsługi transferu pieniędzy. W obliczu rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie firma zdecydowała się znacznie rozszerzyć zakres usług w tym kraju. Wcześniej użytkownicy platformy płatnościowej w Ukrainie mogli używać jej wyłącznie do przesyłania pieniędzy poza granice kraju.

Firma PayPal szybko zareagowała na rosyjską agresję w Ukrainie. Na początku marca ogłosiła, że zawiesza działalność w Rosji.

PayPal rezygnuje z opłat w Ukrainie

Teraz PayPal dodatkowo wprowadza możliwość przesyłania i otrzymywania pieniędzy w Ukrainie zarówno poza jej granicami jak i wewnątrz. Ma to pomóc Ukraińcom, którzy zostali w kraju otrzymywać wsparcie od rodzin poza granicami. Będą mogli także łatwo przesyłać środki do swoich banków, jeśli połączą aplikację PayPal z kartą Visa lub Mastercard.

Do 30 czerwca PayPal rezygnuje także ze wszystkich opłat, które normalnie pobiera za transfer pieniędzy. Normalnie PayPal bierze co najmniej 5 procent za transfer międzynarodowy. Opłata może być wyższa w zależności od wybranej metody oraz regionu odbiorcy.

Darmowe wysyłki pieniędzy będą dostępne zarówno dla nowych jak i istniejących użytkowników PayPayla. Bezpłatny transfer pieniędzy będzie jednak możliwy tylko pomiędzy „rodziną i przyjaciółmi”, jak pisze PayPal w oświadczeniu.

Z darmowych usług mogą korzystać także Ukraińcy, którzy uciekli z kraju przed wojną. Darmowe transfery dotyczą przekazów w następujących walutach: dolarach amerykańskich, dolarach kanadyjskich, euro i funtach szterlingach.

Czytaj też:

Ukraina zalegalizowała kryptowaluty