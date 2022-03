Bosch wstrzymuje produkcję w Rosji. Oskarżenia wobec firmy

BBC Russian podał w sobotę rano, że Bosch, niemiecki producent części samochodowych zdecydował o wstrzymaniu produkcji w swoich rosyjskich zakładach. Decyzja ta zbiegła się z oskarżeniami wobec firmy o dostarczanie jednego z głównych komponentów do rosyjskich pojazdów militarnych. Mówił o tym kilka dni temu w rozmowie z ARD szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba.

– Zajrzeliśmy do wnętrza jednego z tych pojazdów i zobaczyliśmy, że jeden z głównych komponentów napędzających pojazd był w rzeczywistości dostarczony przez firmę Bosch – powiedział Kuleba niemieckiemu nadawcy publicznemu.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy twierdzi, że niemiecki gigant „od lat dostarcza komponenty niezbędne do rosyjskiej maszyny wojskowej, aby te pojazdy mogły najechać Ukrainę i zniszczyć nasze miasta”.

Niemcy wszczynają dochodzenie

Niemieckie media podają, że resort gospodarki Niemiec wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Bosch. Celem jest wyjaśnienie, czy firma naruszyła zakaz eksportu towarów, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Jak zauważa portal dw.com, możemy mieć do czynienia z naruszeniem unijnych sankcji, które od czasu aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku zezwalają na eksport tzw. towarów podwójnego zastosowania tylko pod pewnymi warunkami. Ministerstwo przekazało wszelkie informacje w tej sprawie właściwym organom śledczym i prokuratorskim. Sprawą zajmuje się prokuratura w Stuttgarcie.

O wszczęciu własnego dochodzenia informuje sam Bosch. W oświadczeniu opublikowanym przez koncern twierdzi on, że nie dostarczał wspomnianego przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy komponentu, nawet jeśli była to część pochodząca z jego własnej produkcji. – Przestrzegamy wszystkich dotychczasowych i przyszłych wymogów prawnych i ustawowych – do tego należą także sankcje – informuje Bosch.

Bosch produkuje części dla przemysłu motoryzacyjnego, jak również sprzęt gospodarstwa domowego, elektronarzędzia oraz elementy techniki przemysłowej i budowlanej.

