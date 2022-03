Przeszukania w biurach Gazpromu w Niemczech

Z informacji przekazanych przez Bloomberg i agencję Reutera wynika, że w środę przedstawiciele unijnej agencji antymonopolowej weszli do kilku biur rosyjskiego koncernu Gazprom w Niemczech, gdzie dokonali przeszukań.

Przeszukania odbyły się w Gazprom Germania GmbH i Wingas GmbH, która zaopatruje około 20 proc. niemieckiego rynku. Pojawienie się w biurach przedstawicieli unijnej agencji antymonopolowej nastąpiło w momencie, gdy Unia Europejska przyspiesza dochodzenie w sprawie tego, czy działania Gazpromu spowodowały wzrost cen gazu i spotęgowały kryzys energetyczny w Europie.

Bloomberg przypomina, że kontynent zmaga się z kryzysem energetycznym od zeszłego roku, kiedy Gazprom ograniczył dodatkowe dostawy w czasie, gdy zapasy były już na najniższym poziomie od ponad dekady.

Gazprom i KE nie komentują

Przedstawiciele Komisji Europejskiej jak i Gazpromu odmówili komentarza w sprawie przeszukań w niemieckich biurach. W przeszłości rosyjski gigant niejednokrotnie zaprzeczał przyczynieniu się powstaniu niedoboru gazu w Europie, deklarując wypełnienie wszystkich długoterminowych zobowiązań.

Firmom, którym udowodnione zostanie naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych, grożą grzywny w wysokości do 10 proc. ich światowego obrotu. Jak przypomina portal tvpinfo.pl Gazprom uniknął już kary w 2018 roku po tym, jak zgodził się zmienić swoje ustalenia cenowe.

Również w środę doszło do rozmowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem. Przywódca Kremla miał wyrazić zgodę, by rachunki za eksportowany gaz nadal mogły być opłacane również w euro. Przypomnijmy, że tydzień wcześniej Putin zażądał od „nieprzyjaznych” Kremlowi państw (zaliczane są do nich m.in. USA i kraje należące do Unii Europejskiej), by płaciły za dostawy gazu wyłącznie w rublach.

