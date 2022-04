Chiny jednak nie uratują Rosji? Brak nowych kontraktów na dostawy ropy

Okazuje się, że chińskie koncerny paliwowe nie chcą zawierać z Rosją nowych kontraktów na dostawy ropy, mimo atrakcyjnych rabatów. Ma to związek z zaleceniami władz, by zachować ostrożność we współpracy z Moskwą.

Nieco ponad tydzień temu doszło do spotkania szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa z ministrem spraw zagranicznych Chin Wang Yi. W trakcie spotkania – jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Kreml – miały pojawić się deklaracje dotyczące rozszerzenie współpracy obydwu państw, Chiny miały również skrytykować nałożone na Rosję sankcje w związku z atakiem na Ukrainę. Deklaracje deklaracjami, tymczasem jak podaje za Reuterem „Rzeczpospolita” chińskie koncerny paliwowe nie chcą zawierać z Rosją nowych kontraktów na dostawy ropy, pomimo oferowanych atrakcyjnych rabatów. To efekt zaleceń chińskich władz, aby zachować ostrożność w przypadku nowych umów z Rosją, w związku z zaostrzeniem zachodnich sankcji na ten kraj. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Ostrożność paliwowych gigantów Nowymi kontraktami na rosyjską ropę (z dostawą w maju) nie byli zainteresowani tacy giganci paliwowi jak Sinopec, CNOOC, PetroChina czy Sinochem. Nie chcą być one posądzane o pośrednie wspieranie Rosji w działaniach wojennych. – Firmy państwowe są ostrożne, ponieważ ich działania mogą być postrzegane jako działania chińskiego rządu i żadna z nich nie chce być wyróżniona jako nabywca rosyjskiej ropy – wyjaśnia źródło Reutera. Wspomniane koncerny sprawy nie komentują. „Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że wzięciem nie cieszy się również rosyjski LNG. W tym wypadku również potencjalni importerzy nie palą się do zakupu rosyjskiego gazu, obawiając się sankcji bądź utraty reputacji. Do niedawna pojawiały się głosy, że to właśnie Chiny mogą być dla Rosji nadzieją na przetrwanie trudnego okresu w związku z nałożonymi przez Zachód sankcjami po ataku na Ukrainę. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone zagroziły Chinom konsekwencjami w przypadku takiego wsparcia. Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

