Biedronka wprowadza własną „tarczę antyinflacyjną”. Zachęca klientów do tropienia cen u konkurencji

12 kwietnia wystartowała „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna”. Choć sieć nie wspomina w komunikacie o tym wprost, jasne jest że powodem uruchomienia akcji jest szalejąca w Polsce inflacja (niedawno osiągnęła ona dwucyfrowy poziom). Biedronka zobowiązuje się do niepodnoszenia cen najczęściej kupowanych produktów do końca czerwca. W przypadku kilkunastu produktów z grupy ultrafresh, w skład której wchodzą owoce, warzywa, świeże ryby i świeże mięso, Biedronka daje gwarancję, że w sklepach jej sieci będą one najtańsze na rynku. Jak to sprawdzić? O tym za chwilę.

Star akcji wspiera kampania, w której 12 przedstawicieli Działu Zakupów składa w imieniu firmy zobowiązanie, że cena produktów z ich kategorii nie wzrośnie. W filmie nie występują aktorzy, a prawdziwi pracownicy Biedronki, odpowiadający za procesy zakupowe w firmie. Mają oni personalnie uwiarygadniać zapewnienie sieci o niezmienności cen.

– Filmy z naszym udziałem trudno nazwać elementem kampanii marketingowej, bo nie o sam marketing tu chodzi. Będąc świadomymi, że żyjemy w dobie rosnącej inflacji i zmieniającej się rzeczywistości, chcemy dać klientom poczucie stabilizacji, publicznie gwarantując, że w sieci sklepów Biedronka cena ponad 150 najważniejszych produktów nie zmieni się do czerwca – podkreśla cytowany w komunikacie prasowym Grzegorz Pytko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Znajdziesz tańszy produkt w innym sklepie? Otrzymasz zwrot

Jak wspomniano, Biedronka daje gwarancję, że w placówkach jej sieci produkty będą najtańsze na rynku. Jeśli klient w tym samym tygodniu znajdzie w konkurencyjnym sklepie taki sam produkt (a w przypadku marek własnych Biedronki, porównywalny m.in. pod względem wagi, składu i wartości odżywczej) w niższej regularnej cenie, otrzyma wówczas zwrot różnicy w postaci e-kodu. Limit zakupu danego produktu uprawniającego do zwrotu różnicy w cenie wynosi 20 sztuk lub kilogramów dziennie. Aby uzyskać zwrot z różnicy, wystarczy przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną (wraz ze skanami lub zdjęciami oryginałów dowodów zakupu w konkurencyjnym sklepie) na specjalny adres – niskieceny@biedronka.pl. Za konkurencyjne wobec Biedronki sklepy sieć uznaje: Aldi, Archelan, Auchan, Carrefour, Delikatesy Centrum, Dino, Intermarche, Kaufland, Lidl, Netto, Polo Market, Rossmann, Stokrotka, Topaz i Żabka.

Produkty objęte „Tarczą Antyinflacyjną Biedronki” wyróżniać będzie specjalna etykieta cenowa.

Czytaj też:

Ponad 50 tys. pracowników Biedronki otrzyma nagrodę specjalną. Prawie 3 tys. zł