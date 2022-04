Jak zachowują się rynki w czasie wojny? Ekspert radzi

Konflikty zbrojne potrafią mieć duży wpływ na rynki finansowe. O tym, na ile są one w stanie przewidzieć wojnę, które aktywa mogą być bardziej odporne albo nawet wzrosnąć w jej trakcie oraz co to w długim okresie oznacza dla indywidualnego inwestora pisze Filip Lachowski, CEO WealthSeed.

Teoria ekonomii sugeruje, że w idealnym świecie ceny aktywów na rynkach finansowych powinny odzwierciedlać wszystkie dostępne dla inwestorów informacje, a więc w przypadku ryzyka konfliktu zbrojnego również możliwość jego wybuchu. Historia współczesna pokazuje jednak, że rynki finansowe są słabe w przewidywaniu konfliktów zbrojnych. W rzeczywistości są one „czarnymi łabędziami” – nieregularnymi wydarzeniami o dużym znaczeniu dla gospodarki i świata, których inwestorzy nie byli w stanie przewidzieć albo przypisać im odpowiedniego prawdopodobieństwa. Tak też było w przypadku obecnie toczącej się wojny w Europie. Rosja zaczęła gromadzić wojska i sprzęt militarny w pobliżu ukraińskiej granicy już na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Była to największa mobilizacja sił od czasów aneksji Krymu w 2014 roku. Podobno amerykańska agencja wywiadu zagranicznego CIA przechwyciła plany Rosji dotyczące pełnej inwazji na Ukrainę w październiku ubiegłego roku. Najpierw poinformowała o tym własny rząd, który w listopadzie przekazał tę wiedzę NATO. Jako pierwszy doniósł o tym „Washington Post”, a Biały Dom niejednokrotnie ostrzegał przed atakiem. Pomimo obecności 130 tysięcy rosyjskich żołnierzy na granicy ukraińskiej oraz ostrzeżeń prominentnych polityków, rynki nie były przygotowane na konflikt. Od października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku, indeks MSCI Russia stracił aż 60% wartości, z czego ogromną większość - ok. 3/5 - w ciągu ostatnich trzech dni analizowanego okresu.