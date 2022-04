IKEA wróci do Rosji? Jest komentarz koncernu

W czwartek minęło osiem tygodni od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę. Atak ten spotkał się z reakcją m.in. ze strony znanych zagranicznych firm funkcjonujących w kraju Władimira Putina. Część z nich zdecydowała o zawieszeniu działalności w Rosji. Jak przekonuje rosyjski minister ds. handlu Wiktor Jewtuchow, niektóre z tych przedsiębiorstw szukają teraz sposobu na wznowienie działalności w Moskwie.

-Zagraniczne przedsiębiorstwa doszły do wniosku, że pauzowanie nie ma nic wspólnego ze specjalną operacją. Mają problemy z logistyką i zalegającymi produktami, chcą wkrótce przywrócić swoją działalność. Rynek rosyjski jest zbyt duży, by go porzucić – twierdzi Jewtuchow, cytowany przez RMF FM.

Według rosyjskiego polityka jedną z firm, które miałyby wkrótce wznowić działalność w Rosji jest IKEA. Przypomnijmy, że meblowy gigant zdecydował o zawieszeniu działalności w tym kraju na początku marca. Czy rzeczywiście planuje powrót? Biuro prasowe IKEA Retail w Polsce w komentarzu dla serwisu Money.pl podkreśla, że nie planuje zmiany marcowej decyzji.

IKEA komentuje

– W dniu 3 marca, Inter IKEA i Ingka Group, odpowiedzialne m.in. za produkcję towarów dla IKEA oraz funkcjonowanie sklepów marki, zdecydowały o wstrzymaniu działalności IKEA w Rosji i ta decyzja nie uległa zmianie – zapewnia biuro prasowe.

Portal zwraca jednak uwagę, że firma nie zaprzeczyła jednoznacznie, że rozpatruje możliwość powrotu na rosyjski rynek. W ostatnich dniach taką decyzję podjął niemiecki producent opon Continental. Tymczasowe wznowienie produkcji w rosyjskim zakładzie w Kałudze firma tłumaczy dobrem lokalnych pracowników. – Naszym pracownikom i menedżerom w Rosji grożą poważne konsekwencje karne, jeśli powstrzymamy się od zaspokajania lokalnego popytu – poinformował Continental, nie precyzując jednak co konkretnie grozi jego pracownikom.

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował kilka tygodni temu, że Moskwa może zająć aktywa firm, które zrezygnują z działalności w Rosji. Jak podaje jednak prokremlowska gazeta „Izwiestia”, projekt wywłaszczenia został póki co wstrzymany i nie został nawet przedstawiony rządowi. Źródła zbliżone do Kremla sugerują, że zwłoka ta ma ułatwić zagranicznych firmom decyzję o ewentualnym powrocie na rosyjskim rynek.

