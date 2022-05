Uwaga na niebezpieczne samochody i zabawki. Ponad 2 tys. ostrzeżeń

Funkcjonujący od 2003 roku system Safety Gate umożliwia m.in. krajom unijnym ostrzeganie o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych, które trafiają na rynek unijny. Tylko w zeszłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dokonał 158 zgłoszeń dotyczących ponad 1,9 mln sztuk niebezpiecznych produktów. Najwięcej bo ponad 100 zgłoszeń dotyczyło zabawek, na dalszych miejscach znalazły się pojazdy (22), a także sprzęt elektryczny i oświetleniowy (17).

W sumie, państwa uczestniczące w systemie dokonały w 2021 roku 2142 ostrzeżeń. W tym wypadku na liście ostrzeżeń – jak podaje „Rzeczpospolita” – przodowały samochody, które wyprzedziły zabawki. Wiele ostrzeżeń – w związku z utrzymującą się w ubiegłym roku pandemią – dotyczyło środków ochrony indywidualnej, a w szczególności masek. Pięcioma najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami były uszkodzenia ciała, chemikalia, pożar, udławienie, a także porażenie prądem.

Za pośrednictwem systemu Safety Gate przekazano 4 965 zawiadomień uzupełniających, z których wynika, że państwa członkowskie ściśle monitorują ostrzeżenia i często podejmują działania następcze w formie dodatkowych środków wprowadzanych w ich własnych krajach.





Ochrona przed zakupami online

„Rzeczpospolita” podaje, że Bruksela pracuje nad nowymi instrumentami, które mają na celu lepszą ochronę konsumentów dokonujących zakupów przez internet i usuwanie niebezpiecznych produkty z rynku. Zgodnie z tymi celami Komisja Europejska uruchamia nowe narzędzie nadzoru elektronicznego (zwane „robotem internetowym”), które pomoże organom krajowym w wykrywaniu ofert internetowych związanych z niebezpiecznymi produktami oznaczonymi w systemie Safety Gate.

– Po raz kolejny system Safety Gate okazał się istotnym narzędziem pozwalającym chronić konsumentów przed niebezpiecznymi produktami. Jestem dumny z ciągłej modernizacji i wzmacniania tego systemu. Bardzo ważne jest, aby system Safety Gate był dostosowany do nowego środowiska konsumenckiego. W ten sposób możemy zagwarantować, że pozostanie on skutecznym narzędziem jednolitego rynku, chroniącym konsumentów w każdych okolicznościach. System ten odegrał istotną rolę w zapewnieniu, by sprzęt wykorzystywany w walce z pandemią spełniał najwyższe standardy – podkreśla cytowany przez gazetę Didier Reynders, komisarz do spraw sprawiedliwości i konsumentów.







