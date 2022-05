Rząd namawia banki do samoregulacji w kwestii lokat. Muller: W przeciwnym wypadku regulacje prawne

Kiedy kredytobiorcy mogą liczyć na wprowadzenie zapowiadanych przez rząd programów wsparcia? 25 kwietnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział czteropunktowy plan, który ma „pomóc przetrwać podróż przez wzburzone morze, które zaserwował nam Putin” . Kredytobiorcy mają mieć możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, czy skorzystać z dopłat, jeśli rata kredytu przekroczy 50 proc. ich miesięcznego przychodu.

– Już trwają te prace. Lada moment trafi to (projekt ustawy – przyp. red.) do Sejmu. Uruchomienie projektów, to jeszcze te wakacje. Taki mamy cel – powiedział na antenie Radia Plus rzecznik rządu Piotr Muller.

WIBOR do likwidacji

Kolejnym punktem planu jest likwidacja WIBOR-u i zastąpienie go innym wskaźnikiem, za pomocą którego obliczane będą raty kredytów. To jeden z tych punktów, które budzą największe kontrowersje. Wstępnie mówi się o zastąpienie go wskaźnikiem „over night”. Na te zmiany przyjdzie jednak poczekać nieco dłużej, gdyż wymaga to obszernym zmian prawnych.

– Kwestia WIBOR-u, to początek przyszłego roku. To bowiem nowe zasady naliczania. Dotychczasowy system obowiązywał przez wiele lat, ale uważamy, że nie jest uczciwy i należy go zmienić – powiedział rzecznik rzadu.

Pomoc dla kredytobiorców. Banki muszą zareagować

W planie zawarto także zdecydowane wzmocnienie odporności całego sektora bankowego poprzez utworzenie funduszu pomocowego w wysokości 3,5 mld zł. – To będzie fundusz zasilony z zysków banków komercyjnych – zapowiadał premier. Rząd chce także, aby banki dużo poważniej podeszły do kwestii oprocentowania lokat, które nie rosną tak szybko, jak wysokość rat, a także wynikają ze stóp procentowych.

– Wszystko zależy od tego, jak wysokie są stopy procentowe, ale oczywiście widzimy, że relacja odsetek za lokaty i kredytów jest nieprawidłowa. Można zaapelować do banków, ale można też wprowadzić odpowiednie regulacje prawne. Chciałbym więc wysłać sygnał do banków, że powinny pomyśleć o samoregulacji. Inaczej trzeba będzie zastosować rozwiązania prawne – powiedział Piotr Muller.

Rzecznik rządu odniósł się także do działania banków z udziałem Skarbu Państwa, które także nie kwapią się do podnoszenia oprocentowania lokat.

– Widzimy pewne zachowania, których nie chcielibyśmy widzieć na rynku. Jestem przekonany, że zmiany nastąpią niebawem w państwowych bankach. Są to spółki giełdowe, więc niezręcznie mi się na ten temat wypowiadać. To muszą być decyzje korporacyjne, ale te spółki wiedzą, kto jest ich większościowym udziałowcem – dodał rzecznik rządu.

