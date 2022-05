Orlen rozpoczął współpracę z Alstom. Wiemy, kiedy pojawią się pociągi wodorowe

– Chcemy, by do 2030 r. połowa produkowanego przez nas wodoru była nisko- i zeroemisyjna. Będziemy szeroko wykorzystywać go jako paliwo w transporcie, w tym na kolei. Dzięki współpracy z Alstom pierwsze wodorowe pociągi mają szansę pojawić się na naszych torach w ciągu dwóch lat – poinformował w mediach społecznościowych PKN Orlen.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, firma Alstom będzie współpracowała z PKN Orlen przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. Alstom będzie odpowiedzialny za dostawy bezemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, zaś paliwowy gigant będzie odpowiadał za dystrybucję, magazynowanie oraz dostawy paliwa wodorowego dla tych pociągów.





„Paliwo przyszłości”

– Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze dążenie do osiągniecia neutralności emisyjnej. Do 2030 r. zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, dzięki którym blisko połowa produkowanego w Grupie Orlen wodoru będzie nisko i zeroemisyjna. To z kolei przełoży się na zmniejszenie o 1,6 mln ton emisji CO2, a przede wszystkim wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreśla Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

– Konsekwentnie rozwijamy alternatywne źródła energii, w tym wodór. To paliwo przyszłości, które długofalowo będzie napędzało transformację energetyczną. Mamy w tym obszarze duże kompetencje, poparte doświadczeniem. Nawiązanie współpracy z firmą Alstom umożliwi nam wdrażanie pilotażowych projektów wodorowych w publicznym transporcie kolejowym i przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji w Polsce i całym regionie Europy Środowej – mówi z kolei Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.







