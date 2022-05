Polska ferma na Ukrainie zniszczona przez Rosjan. Są ofiary i milionowe straty

W tym tygodniu minie 13 tydzień od rozpoczęcia rosyjskiego ataku na Ukrainę. Okazuje się, że Rosjanie nie oszczędzili polskiego gospodarstwa. O zniszczeniu fermy norek poinformował na Twitterze Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej (gospodarstwo należało do jego rodziny).

– To jest polskie gospodarstwo należące do mojej rodziny. Na początku wojny udało się ewakuować większość naszych ukraińskich pracowników do Polski, resztę zabili Rosjanie, którzy opanowali obiekt. Teraz ukraińska armia wykończyła drani. Gospodarstwo zostało całkowicie zniszczone – napisał Wójcik.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Rosjanie utworzyli sobie bazę

W rozmowie z portalem swiatrolnika.pl Wójcik tłumaczy, że wojska najpierw zbombardowały teren, zabijając pozostałych na miejscu pracowników, a następnie utworzyły tam swoją bazę.

– Była to ferma norek zakupiona kilka lat temu przez moją rodzinę. Pracowało tam około 80 osób, wielu udało się ewakuować do Polski w pierwszych dniach. Ci, którzy chcieli zostać, zginęli w lutym, gdy Rosjanie rozpoczęli ostrzał artyleryjski gospodarstwa. Ostatnie informacje mieliśmy z początku marca. Wtedy też otrzymaliśmy zdjęcia zniszczeń. Później informacje urwały się i nie wiedzieliśmy nic co tam się dzieje – wyjaśnia prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

– Teraz zobaczyliśmy na filmie opublikowanym przez UA, że bazę zrobili tam Rosjanie. Nic dziwnego, była tam pełna infrastruktura, media, woda, prąd, budynki socjalne dla pracowników, kuchnia etc... O zniszczeniu obiektu dowiedzieliśmy się z tego filmu. Przesłał go nam nasz ukraiński przyjaciel, współpracownik pisząc „zobaczcie, nasza ferma” – dodaje.

Wójcik szacuje, że wartość gospodarstwa ze zwierzętami to 12 mln euro.

twitter Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Lider polskiego rynku podsumował początek roku. Wojna na Ukrainie poważnie uderzyła w jego interesy