Co zastąpi WIBOR? Okazuje się, że nie wiadomo. Patkowski: POLONIA to plan awaryjny

Zamieszania z kredytami ciąg dalszy. Rząd zapowiedział, że wprowadzi program pomocy kredytobiorcom, którzy szczególnie dotkliwie odczuwają podwyżki stóp procentowych. Elementem programu jest likwidacja wskaźnika WIBOR, jako tego, na podstawie którego wyliczana jest wysokość rat kredytów.

Co zastąpi WIBOR? Nie wiadomo

Wiceminister finansów Piotr Patkowski z mównicy sejmowej przyznał, że projekt ustawy nie przewiduje wprowadzenia konkretnego zamiennika wskaźnika WIBOR. Otwiera on tylko drogę do zmian.

– Ten projekt od początku zakładał kwestie zastąpienia WIBOR-u i procedury jego wyznaczania – powiedział Piotr Patkowski. – Kwestia wyznaczania zamiennika WIBOR-u jest realizacja przepisów unijnych. Zamiennik co do zasady dotyczy umów, które już obowiązują. Projekt ustawy reguluje więc tylko i aż procedurę wyznaczania zamiennika, ale nie wskazuje, jaki to będzie zamiennik – tłumaczył.

O zamienniku WIBOR zdecydują konsultacje

Ustalenie zamiennika WIBOR-u będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu konsultacji z najważniejszymi instytucjami finansowymi w kraju, a także sektorem bankowym.

– Będzie to ustalane dopiero w toku negocjacji z sektorem bankowym, GPW Benchmark, Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Dopiero później zostanie wskazany drogą rozporządzenia Rady Ministrów – powiedział Piotr Patkowski. – To, jaki on będzie, to rozstrzygnie się prawdopodobnie w najbliższych tygodniach – dodał.

POLONIA ma być wyjściem awaryjnym

Co ciekawe, wskaźnik POLONIA, o którym mówiono na początku jako o możliwym zastępstwie WIBOR-u, to wyłącznie wyjście awaryjne.

– Osobną kwestią jest wskaźnik alternatywny wobec WIBOR-u. On obowiązuje umowy, które będą dopiero zawarte. On jest ustalany przez GPW Benchmark we współpracy z sektorem bankowym. Do tego nie będzie potrzebne rozporządzenie Rady Ministrów – powiedział wiceminister finansów. – Jeśli nie uda się w najbliższych miesiącach wyznaczyć nowego wskaźnika alternatywnego wobec WIBOR-u, wtedy jest możliwość wyznaczenia wskaźnika awaryjnego – będzie nim POLONIA, który opracowuje NBP. To jest jednak plan B – dodał.

