20 dni na złożenie deklaracji. Jeśli zapomnisz, zapłacisz karę

Przypomnijmy, że na początku lipca 2021 roku na mocy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z października 2020 r., ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Nowela ta nakłada na właścicieli lub zarządzających budynkami bądź lokalami posiadającymi źródło ciepła o mocy do 1 MW konieczność rejestracji w CEEB i złożenia deklaracji, odnośnie tego, czym ogrzewane są ich nieruchomości. Właściciele/zarządcy nowo powstałych budynków muszą złożyć deklarację w ciągu 14 dni, w przypadku budynków już istniejących termin mija pod koniec czerwca, co oznacza, że pozostało już tylko 20 dni.

Ponad 2 mln osób nie złożyło deklaracji

Z danych przedstawionych na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że do 1 czerwca złożono 4 mln deklaracji. Tymczasem CEEB obejmuje ok. 6,2 mln budynków, co oznacza, że ponad 2 mln właścicieli/zarządców nieruchomości nie wypełniło jeszcze nowego obowiązku.

– Jest raczej mało prawdopodobne, że do końca czerwca wszyscy właściciele i zarządcy budynków zarejestrują wykorzystywane w nich źródła ciepła. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że chodzi nie tylko o kotły czy piece, ale także tzw. kozy i bojlery – komentuje dla Money.pl Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Według eksperta liczba złożonych deklaracji do CEEB może świadczyć o tym, że wiele osób wciąż ogrzewa dom w niedozwolony sposób (np. śmieciami). Wielgo podkreśla, że rządzącym nie udało się przekonać Polaków, że zebrane dane pozwolą lepiej walczyć ze smogiem i ubóstwem.

Przypomnijmy, że deklaracje można składać przez internet bądź drogą tradycyjną. Za brak złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie lub wypełnienie jej niezgodnie z prawdą grozi kara. Jej maksymalna wysokość to – w przypadku skierowania sprawy do sądu – nawet 5 tys. zł.

Czytaj też:

Przedawnienie mandatu – kiedy następuje?