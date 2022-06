Zła wiadomość dla frankowiczów. Bank centralny Szwajcarii podjął niespodziewaną decyzję

Osoby, które nadal mają kredyt we frankach szwajcarskich, muszą spodziewać się dużej podwyżki wysokości rat. Szwajcarski Bank Narodowy właśnie, wbrew przewidywaniom ekspertów, poinformował o podniesieniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. To pierwsza zmiana tego wskaźnika od 15 lat. Stopy procentowe w Szwajcarii nadal jednak pozostają na ujemny poziomie. Podwyżka spowodowała zmianę z -0,75 proc. do -0,25 proc.

Presja inflacyjna dotarła do Szwajcarii

Szwajcarski Bank Narodowy w oświadczeniu po podjęciu decyzji o pół punktu procentowego, poinformował, że decyzja była podyktowana rosnącą presją inflacyjną. „Zacieśnienie polityki pieniężnej ma zapobiec rozprzestrzenianiu się inflacji na towary i usługi w Szwajcarii” – napisano. „Nie można wykluczyć, że dalsze podnoszenie stóp procentowych będzie konieczne w niedalekiej przyszłości, aby zapewnić stabilność inflacji w zakresie spójnym z cenami w średnim okresie” – czytamy także.

Decyzja banku centralnego Szwajcarii została podjęta na podstawie odczytów inflacyjnych za maj. Inflacja w Szwajcarii wyniosła wtedy 2,9 proc. i jak wskazano, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie pozostanie na podwyższonym poziomie. Według przewidywań SBN, na koniec 2022 roku będzie to 2,8 proc., w 2023 1,9 proc., a w 2024 już tylko 1,6 proc. Przypomnijmy, że również w maju inflacja w Polsce sięgnęła 13,9 proc. „Bez dzisiejszej podwyżki stóp procentowych SNB prognoza inflacji byłaby znacznie wyższa” – dodał bank.

Frank szwajcarski wystrzelił

Informacja o niespodziewanej podwyżce stóp procentowych odbiła się momentalnie na kursie szwajcarskiej waluty. Chwilę przed ogłoszeniem decyzji, za jednego franka trzeba było zapłacić 4,47 zł. Kilka minut później było tu już aż 4,59 zł. Będzie to w oczywisty sposób skutkowało na podwyższenie rat kredytów zaciągniętych w szwajcarskiej walucie.

