Kurs bitcoina spadł poniżej 20 tys. dolarów

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że to był czarny tydzień dla bitcoina. Jego zwieńczeniem jest ziszczenie się najbardziej czarnego scenariusza, którego obawiało się wielu inwestorów na rynku kryptowalut.

Czarny tydzień

Przypomnijmy, że po chwilowym odbiciu i powrocie do 31 tys. dolarów bitcoin na początku tego tygodnia zaczął nurkować. W nocy z 12 na 13 czerwca (czasu polskiego) najpopularniejsza kryptowaluta spadła z poziomu 28 do zaledwie 25 tys. dolarów. Po raz ostatni bitcoin był tak tani pod koniec 2020 roku.

Wydawało się, że gorzej być nie może, tymczasem to był dopiero początek czarnej serii. W ostatnich dniach bitcoin utrzymywał się na poziomie nieco powyżej 20 tys. dolarów, by w sobotę rano zejść poniżej tego poziomu (w momencie powstawania tego tekstu 1 bitcoin kosztuje 19 113, 83 USD), co oznacza spadek o blisko 9 proc. w ciągu doby i o prawie 35 proc. w skali tygodnia.

Nie jest tajemnicą, że cała branża kryptowalut "doklejona" jest do kursu bitcoina, co oznacza, że jeśli najpopularniejsza z kryptowalut zaczyna nurkować, to inne podążają jej śladem. Potwierdza to kurs ether, czyli drugiej kryptowaluty pod kątem kapitalizacji rynkowej. W tym wypadku mamy spadek poniżej poziomu 1000 dolarów, o blisko 10 proc. mniej niż wczoraj i nieco ponad 38 proc. w skali tygodnia.

