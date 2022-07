Jak wychować milionera? „Idą na zagraniczne uczelnie i zaczyna się problem”

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Ilu Polaków – procentowo – stać na kształcenie dzieci za granicą?

Tomasz Budziak: Nie ma takich statystyk, można jedynie szacować, że wzrost zamożności społeczeństwa powiązany z tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, sprawia, że opiekunowie są w stanie przeznaczyć więcej na edukację dzieci. Co ciekawe, nie tylko bogacze posyłają dzieci do zagranicznych szkół. Wielu wcale niezamożnych rodziców decyduje się opłacić edukację dziecka, zapożyczając się lub sprzedając cenne przedmioty. A więc to kwestia aspiracji, a nie pieniędzy.

Pytanie, czy faktycznie warto wydawać pieniądze na edukację za granicą.

A nie warto?

Warto, ale ktoś, kto w miarę sprawnie porusza się po internecie i systemach edukacyjnych w innych krajach może znaleźć wiele programów stypendialnych na Zachodzie, w których utalentowane dzieci z dobrymi wynikami w Polsce mogą uczestniczyć i niedużym wysiłkiem finansowym też zdobywać wykształcenie.