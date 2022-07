Lewandowski w FC Barcelona. Wiemy na jaką prowizję może liczyć jego menadżer

W sobotę po południu FC Barcelona ogłosiła oficjalnie zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego, co oznacza, że najlepszy polski piłkarz po ośmiu latach pożegna się z Bayern Monachium. By formalności zostały dopełnione, kapitan biało-czerwonych musi jeszcze przejść testy medyczne w Miami.

Szczegóły kontraktu nie są jeszcze znane. Według hiszpańskich mediów kwota transferu ma opiewać łącznie na 50 mln euro.

Ile zarobi agent Lewandowskiego?

Bez wątpienia na przenosinach Lewandowskiego do Barcelony zyska Pini Zahavi, menadżer 34-letniego piłkarza (w 2018 roku zastąpił w tej roli Cezarego Kucharskiego). Nie jest tajemnicą, że to właśnie izraelski menadżer odegrał kluczową rolę w tym transferze, a zadanie miał niełatwe, bo musiał skłonić Bayern Monachium do rezygnacji z Lewandowskiego na rok przed końcem jego kontraktu. Ile konkretnie zarobi Zahavi? Jak podał w mediach społecznościowych Alfredo Martinez z radia Onda Cero, będzie to 20 mln euro. Suma ta nie trafi jednak to menadżera od razu, a w ratach – do 2026 roku – jak podaje Onet.pl – agent Lewandowskiego będzie otrzymywał co roku 5 mln euro.

Sam Lewandowski – jak podaje Interia – zainkasuje w związku z transferem 24 mln euro rocznie, ale brutto, gdyż po opodatkowaniu zostanie mu około połowa. Na transferze zyskają też polskie kluby, w których przed międzynarodową karierą występował kapitan polskiej reprezentacji – od Varsovii Warszawa przez Legię Warszawa aż po Lecha Poznań.

