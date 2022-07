USA zbroją się na potęgę. Pentagon podpisał kontrakt wart 30 miliardów dolarów

Stany Zjednoczone chcą zwiększyć swoją dominację w powietrzu. Jak donosi Reuters, powołując się na trzy niezależne źródła, Pentagon finalizuje właśnie kontrakt na dostawę około 375 myśliwców wielozadaniowych F-35, produkowanych przez koncern Lockheed Martin.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zdecydował się na doprowadzenie trzyletniego kontraktu do końca, mimo rosnącej inflacji, a co za tym idzie także rosnących kosztów produkcji myśliwców. Jak podaje Reuters, pierwsze wersje F-35 kosztowały aż 221 milionów dolarów za sztukę. Dzięki rozbudowaniu linii produkcyjnych, zautomatyzowaniu produkcji i nabyciu kompetencji, firmie udało się ograniczyć cenę do 79 milionów dolarów za jeden samolot wielozadaniowy.

Informatorzy Reutersa donoszą, że umowa mogła zostać podpisana już kilka tygodni temu, ale strony nie mogły się porozumieć w kwestii praw do zbieranych przez myśliwce danych. Do porozumienia ma jednak finalnie dojść jeszcze dziś, co rozpocznie proces negocjowania ceny. Eksperci uważają, że Lockheed Martin przystanie na kwotę 30 miliardów dolarów.

F-35 trafią także do Polski

W kwietniu minister Mariusz Błaszczak poinformował, że także Polska chce pozyskać kolejne myśliwce F-35. Pierwsze egzemplarze myśliwców wielozadaniowych mają przylecieć do Polski i zostać wcielonych do armii w 2025 roku. Umowę na ich dostawy podpisano 31 stycznia 2020 roku.

– To niezwykle ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego, dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale też dla bezpieczeństwa całej naszej części Europy – podkreślał Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania umowy na zakup 32 wielozadaniowych samolotów piątej generacji F-35 dla Sił Powietrznych RP.

