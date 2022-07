Waloryzacja rent i emerytur może wynieść 10 proc. albo nawet więcej

– Ostateczny kształt i poziom waloryzacji przyszłorocznej będzie znany w połowie lutego. Natomiast dzisiaj już wiemy, dlatego że na waloryzację ma wpływ średnioroczna inflacja — ją będziemy znali po zakończeniu roku — i przyjęliśmy już wskaźnik, do tego dodaje się wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – powiedziała Marlena Maląg w Telewizji Republika.

Dodała, że rząd przyjmuje, że będzie to wzrost 20-procentowy, „czyli na dzisiejszych danych to byłaby waloryzacja ok. 10-procentowa”.

Czternastka jeszcze w sierpniu

Minister została również zapytana, czy w obliczu zwiększonych wydatków budżetowych świadczenia dla emerytów – trzynasta i czternasta emerytura – są zagrożone. Zapewniła, że zostaną wypłacone, podobnie jak inne transfery socjalne. Minister dodała, że budżet jest stabilny. „Natomiast oczywiście spowolnienie gospodarki na pewno nastąpi (...) na pewno tutaj cały czas będziemy kontrolować i wprowadzać takie mechanizmy, aby jak najłagodniej przez ten czas przejść” — powiedziała.

Z kolei wczoraj na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Maląg była pytana o termin wypłaty czternastej emerytury. – W tym roku czternasta emerytura będzie wypłacana wcześniej niż w ubiegłym roku – powiedziała. Jak wyjaśniła, „patrząc na wysoką inflację, została podjęta decyzja, że wypłacamy ją od 25 sierpnia”.

Do otrzymania „czternastki” są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Z kwoty tego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Świadczeniem będzie objętych ok. 9 milionów emerytów, a w pełnej wysokości uzyska je blisko 8 milionów emerytów i rencistów.

