Płaca minimalna wzrośnie do 4000 zł? Rzecznik rządu komentuje

Rząd opublikował dziś projekt rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej. Wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie w przyszłym roku dwukrotnie - najpierw do 3383 zł, a następnie 3450 zł. Tymczasem przed ostatnimi wyborami Jarosław Kaczyński obiecywał, że w 2023 roku płaca minimalna wzrośnie do 4000 zł. Do tamtej zapowiedzi dziennikarze wrócili podczas dzisiejszej konferencji rzecznika rządu.