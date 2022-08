Ministerstwo Finansów chwali się nadwyżką. Przyznaje jednak, że sytuacja się zmieni

Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec br. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 rok wyniosło:

dochody: 313,3 mld zł, tj. 63,7 proc.



wydatki: 278,6 mld zł, tj. 53,4 proc.



Resort podkreśla, że w okresie styczeń-lipiec br. dochody budżetu państwa były wyższe o 35,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-lipiec 2021 r. o ok. 37,2 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 9,9 proc. r/r (tj. ok. 12,0 mld zł),



dochody z podatku PIT były wyższe o 12,5 proc. r/r (tj. ok. 5,0 mld zł),



dochody z podatku CIT były wyższe o 47,2 proc. r/r (tj. ok. 14,6 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 10,0 proc. r/r (tj. ok. 4,3 mld zł).

Prawie 35 mld zł nadwyżki budżetowej

Ministerstwo Finansów informuje, że w okresie styczeń-lipiec br. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,8 mld zł i było niższe o ok. 2 mld zł (tj. 5,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec zeszłego roku. – W budżecie zanotowano tym samym nadwyżkę w wysokości 34,7 mld zł – podkreśla resort finansów.

Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że wynik budżetu państwa niebawem ulegnie zmianie. – Należy jednak zauważyć, że w kolejnych miesiącach wynik budżetu państwa ulegnie zmianie z uwagi na koszty związane z ustawą o dodatku węglowym (ok. 9,5 mld zł z zysku NBP zostanie przeznaczone na finansowanie dodatków węglowych) oraz kosztami projektowanej, uzupełniającej w stosunku do dodatków węglowych, regulacji dotyczącej wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla indywidulanych posiadaczy innych źródeł ciepła, która będzie kosztowała kolejne 10 mld zł. Te działania jak i kolejne wydatki planowane na ten rok wpłyną na kształtowanie się nadwyżki i deficytu w kolejnych miesiącach – informuje ministerstwo.

Czytaj też:

Dopłaty do gazu, oleju i pelletu. Znamy konkretne kwoty