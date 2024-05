CPK za 8 lat? Lasek: „To jest realny harmonogram"

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek powiedział, że projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego musiał zostać ponownie przeanalizowany. – Długo zastanawialiśmy się, jak do tego projektu podejść, emocji było bardzo dużo — przyznał Lasek.

CPK w 2032 r?

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej podkreślił, koniecznością okazało się „urealnienie harmonogramu". Lasek po raz kolejny powtórzył, że zapowiadane przez poprzednią ekipę ukończenie CPK w 2028 roku jest nierealne. — Jeśli pytamy się pracowników spółki CPK [...], pracowników, którzy nad tym projektem pracowali, na ile oceniali realność oddania tego lotniska w 2028 r. [...] to oni szacowali poniżej 1 proc. Jeżeli pytamy się firmy doradczej [...] to 5-10 proc. To jest już pewien sygnał ostrzegawczy — powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK.

Lasek powiedział, że z informacji, które dotychczas uzyskał m.in. od samej spółki, wynika, że oddanie lotniska możliwe byłoby w drugiej połowie 2032 roku. — Okej, to się spina, to jest realny harmonogram — stwierdził wiceminister.

Lasek podkreślił jednocześnie, że dzisiaj nie rozmawiamy już o tym, czy budować CPK, ale o tym, jak go budować. — Jeśli „jak budować", to dobrze, tak, żeby każda złotówka wydana na ten projekt miała swoje uzasadnienie — podsumował Lasek.

Przypomnijmy, że z niedawnego sondażu agencji SW Research dla „Wprost" wynika, że 53 proc. Polaków uważa, że projekt budowy CPK powinien być kontynuowany przez obecną ekipę. Przeciwnego zdania było 23 proc. respondentów, a 24 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

