Co dalej z CPK? „Nikt nie mówi o kasowaniu tego projektu"

Pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Maciej Lasek w rozmowie z Polskim Radiem odniósł się do wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy z 3 maja, w którym przekonywał on, że Polsce potrzebne jest "wielkie lotnisko w sercu Europy" i że „potrzebujemy więcej spektakularnych inwestycji, potrzebujemy więcej odwagi, potrzebujemy więcej możliwości rozwoju". – Nikt nie mówi o kasowaniu tego projektu, tylko o jego urealnieniu. Niestety nasi poprzednicy parli z tym projektem, pod względem chęci jego szybkiego zrealizowania, bez żadnych uzasadnień – powiedział w audycji „W samo południe" Lasek.

Lasek: Ukończenie CPK w 2028 r. nierealne

Pełnomocnik rządu ds. CPK podkreślił, że zapowiadane przez poprzednią ekipę ukończenie CPK w 2028 roku jest nierealne, nawet „zaczynając prace od dzisiaj". Wskazał, że bardziej prawdopodobny jest rok 2032 rok lub dalsze lata, podkreślając, że tak szacują doradcy, którzy pracowali dla spółki powołanej w celu wybudowania lotniska.

Lasek odniósł się też do niedawnego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej", z którego wynika że ponad połowa Polaków chce budowy CPK, z czego tylko 44 proc. to wyborcy Koalicji Obywatelskiej. – Myślę, że nasi wyborcy potrafią liczyć pieniądze, patrzą na projekty rozsądnie. Ten projekt w poprzedniej odsłonie był mocno dyskusyjny, teraz stawiamy go z głowy na nogi. Nie mówimy, że chcemy go zamknąć. Chcemy go zrobić zgodnie z zasadami sztuki – przekonywał wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Przypomnijmy, że z najnowszego sondażu agencji SW Research dla „Wprost" wynika, że 53 proc. Polaków uważa, że projekt budowy CPK powinien być kontynuowany przez obecną ekipę. Przeciwnego zdania było 23 proc. respondentów, a 24 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

