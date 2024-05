Ceny tych produktów biją rekordy. Tyle płaci się za kawę i kakao

Po tym jak od kwietnia w Polsce zniesiono zerowy podatek VAT na żywność, większość z nas zauważyła znaczne zmiany cen w sklepach. Nawet jeśli czasem mowa tylko o groszowej podwyżce na produkcie, to podliczając całe zakupy, może się okazać, że różnica jest dość spora. Przykrą wiadomością jest to, że niezależnie od sytuacji w naszym kraju na świecie wciąż dodatkowo drożeją konkretne i dobrze znane produkty. Tym razem mowa o kawach i kakao.

Rekordowe ceny kawy i kakao. Jest drożej

Jak donosi „Rzeczpospolita” powołująca się m.in. na wypowiedzi dyrektor kategorii w sieci Biedronka, na rynku widoczne są przede wszystkim znaczne zmiany w cenach kakao i kaw. Okazuje się, że kilogram gatunku robusta kosztuje ponad 4,2 dol i tylko w miesiąc zdrożał o 17 proc., a w rok ok. o 66 proc. Mowa tu o 40-letnich rekordach, bo w górę idzie indeks światowych cen żywności.

„Światowe rynki stoją przed wyzwaniem związanym z rekordowymi cenami kawy. Szczególnie widać to w przypadku robusty, której cena za tonę osiągnęła ostatnio historycznie wysokie wartości na giełdach” – mówił Antoni Płuciennik przedstawiciel Biedronki. Dodał też, że robi wszystko, co może, aby ceny w dyskoncie jak najmniej dokuczały klientom, ale mimo to zaczniemy odczuwać podwyżki.

Tyle kosztują kawa i kakao. Polacy zapłacą więcej

Dziś giełdowa cena kawy to kilka dolarów za kilogram, a ta, jaką kupują naszego typu palarnie, kosztuje ponad 10 dol. Z tego powodu 250-gramowe opakowanie kawy specialty kosztuje dzisiaj ok. 50–60 zł, a niedawno było to 30–40 zł. Takimi informacjami dzielił się z kolei Łukasz Wichłacz, prezes firmy Coffeedesk.

Jeśli chodzi o kakao, tu jest nieco lepiej, ale też widać zmiany. „Cena tony kakao była względnie stabilna do końca stycznia 2024 r. Potem zaczęła gwałtownie rosnąć. Z ponad 2 tys. funtów w marcu poszybowała do rekordowych ponad 8 tys”. – mówiła dr Agnieszka Gawlik z Uniwersytetu WSB Merito. Tego typu zjawisko ma swoją przyczynę, bowiem uprawa kakao w wielu miejscach stała się nieopłacalna a, a rolnicy przerzucili się na inne uprawy. Produkt jest droższy, bo staje się mniej dostępny.

Jako że kawa kupowana jest przez większość gospodarstw domowych w Polsce, niemal każdy odczuje wzrost cen. Drożej jest nie tylko w sklepach, ale też w kawiarniach i w niektórych płaci się o około 20 proc. więcej niż jeszcze dwa lata temu.

Jeśli mowa o indeksie światowych cen żywności sporządzonego na podstawie pięciu kategorii produktów, to Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa podała, że w kwietniu sięgnął on 119,1 pkt, co oznacza wzrost o 0,3 proc. w stosunku do poziomu z marca. To już drugi z rzędu miesiąc zwyżki, a wcześniej niemal nieprzerwanie dominowała tendencja spadkowa. Warto dodać, że mimo wzrostów indeks światowych cen żywności był w kwietniu o 7,4 proc.poniżej wartości sprzed roku.

