„Złote paszporty” cypryjskie z nadużyciami. Bułgaria przestanie je wydawać

Od lat Cypr nadaje obcokrajowcom, którzy zainwestowali co najmniej 2 mln euro, obywatelstwo. Obywatelstwo cypryjskie daje jednocześnie paszport Unii Europejskiej, co jest łakomym kąskiem dla biznesmenów spoza UE, gdyż ułatwia podróżowanie i nabywanie majątku.

W atmosferze skandalu Cypr wycofał się ze „złotych paszportów”

Już w styczniu 2019 roku przedstawiciele Komisji Europejskiej podnosili, że takie ułatwienia „mogą stwarzać zagrożenia dla wspólnoty, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa, prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i korupcji”. Cypr wycofał się z programu w listopadzie 2020 r., co było pokłosiem prowokacji Al Jazeery, której dziennikarze nagrali ówczesnego przewodniczącego cypryjskiego parlamentu Demetrisa Syllourisa. Polityk w asyście jednego z parlamentarzystów oferował wsparcie w uzyskaniu "złotego paszportu" osobom przedstawianym jako kryminaliści.

W marcu tego roku Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do odebrania „złotych paszportów” osobom z Rosji i Białorusi, które znalazły się na listach sankcyjnych.

Były nieprawidłowości przy wydawaniu paszportów cypryjskich

Tymczasem Izba Obrachunkowa przeanalizowała, komu zostały wydane paszporty i czy osoby te spełniły warunki, by je uzyskać. Okazuje się, że na Cyprze doszło do wielu nadużyć: 3517 osób uzyskało obywatelstwo, choć ministerstwo spraw wewnętrznych nie otrzymało od nich kompletu wymaganych informacji. Izba wykazała, że minister zatwierdził wiele wniosków z pełną świadomością, że wnioskodawcy nie spełniają kryteriów.

Skutkowało to stratami finansowymi „między innymi z tytułu nielegalnego wykorzystania obniżonej stawki VAT oraz nielegalnej naturalizacji tysięcy osób, które otrzymały obywatelstwo cypryjskie jako członkowie rodzin inwestorów, bez dokonania przez te osoby jakiejkolwiek inwestycji”.

Bułgaria wycofuje się ze „złotych paszportów”

Cypr od dwóch lat nie wydaje już „złotych paszportów”, ale w dalszym ciągu można je uzyskać w Bułgarii. To jednak kwestia czasu: w zeszłym miesiącu bułgarski premier Kiril Petkov ogłosił, że wkrótce program „złotych paszportów” zostanie wygaszony. „Moim zdaniem istnienie programu jest jedną z głównych przeszkód przystąpienie do strefy Schengen oraz w ruchu bezwizowego z USA. „Złote paszporty” to występek, a pozbycie się go jest naszym priorytetem – podkreślał wcześniej premier w Bułgarskiej Telewizji Narodowej.

Wkrótce „złote paszporty” będzie wydawała jedynie Malta.

Z oferty Malty, Bułgarii i Cypru korzystali przede wszystkim biznesmeni ze wspomnianych krajów, tj. Rosji i Białorusi, a także Chin i Bliskiego Wschodu.

