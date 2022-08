Czternasta emerytura. Wiadomo, w którym regionie najwięcej wypłacono

Czternasta emerytura to rządowy dodatek, który trafi w tym roku do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Wypłaty świadczenia ruszyły 25 sierpnia. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pierwszego dnia dodatek trafił do 1,6 mln emerytów i rencistów.

– Pierwsze wypłaty świadczeń ruszyły zgodnie z planem. W czwartek 25 sierpnia otrzymało je 1,6 mln emerytów i rencistów, a przeznaczyliśmy na to ok. 2 mld zł – podkreśla cytowana w komunikacie państwowego ubezpieczyciela prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Na Mazowszu najwięcej, w lubuskim najmniej

Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pokazują, że pierwszego dnia wypłat, najwięcej „czternastek” wypłacono w województwie mazowieckim, gdzie świadczenie otrzymało 184,2 tys. osób na łączną kwotę 217,2 mln zł. 173 tys. czternastych emerytur na łączną kwotę 203,6 mln zł wypłacono w Wielkopolsce. Nieco więcej, bo 174,2 tys. świadczeń wypłacono na Śląsku, ale łączna kwota wyniosła tu 200 mln zł.

Dlaczego w województwie śląskim łączna kwota jest niższa niż w województwie wielkopolskim, choć „czternastek” wypłacono więcej? Wyjaśnieniem jest tu fakt, że nie wszyscy seniorzy otrzymują dodatek w pełnej kwocie, czyli 1338 zł brutto (wysokość minimalnej emerytury). Należy on się tym, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, zaś dla pozostałych przewidziano mechanizm „złotówka za złotówkę”. W Wielkopolsce czternastą emeryturę w pełnej kwocie wypłacono 123,3 tys. seniorów, zaś na Śląsku 119 tys. osób. (na Mazowszu było to 131,6 tys. osób). Najmniej czternastych emerytur wypłacono w województwie lubuskim. Świadczenie otrzymało w tym regionie blisko 14 tys. osób na łączną kwotę 16,7 mln zł. (w pełnej wysokości otrzymało je ponad 10 tys. uprawnionych).

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. Kolejne wypłaty świadczenia zaplanowano na: 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

