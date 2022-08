Orlen przedłuża wakacyjną promocję na paliwo. Prezes Obajtek zdradził szczegóły

PKN Orlen przedłuża promocję na paliwo, w ramach której trzy razy w miesiącu kierowcy mogli zatankować po 50 litrów z upustem 30 groszy na litrze. „Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie, paliwo w Polsce było możliwie najtańsze” – pisał pod koniec czerwca prezes Daniel Obajtek. Dziś okazało się, że promocja zostanie jednak przedłużona.

Wakacyjna promocja na Orlenie

31 sierpnia koncern poinformował jednak, że promocja, która pierwotnie miała obejmować lipiec i sierpień, zostanie przedłużona o kolejne dwa tygodnie i będzie obowiązywać do 15 września.

„Zdecydowaliśmy o przedłużeniu wakacyjnej promocji PKN Orlen o kolejne dwa tygodnie. Do 15 września uczestnicy programu VITAY będą mogli zatankować paliwo z rabatem 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny z rabatem 40 groszy za litr” – napisał na Twitterze prezes koncernu Daniel Obajtek.

Tańsze paliwo pod jednym warunkiem

Jak napisał prezes PKN Orlen, promocja skierowana jest jednak wyłącznie do członków programu lojalnościowego VITAY. Aby z niej skorzystać, można zarejestrować się na stacji, ale dużo lepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze dołączenie do programu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Każdy uczestnik promocji mógł otrzymać 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa w ramach trzech tankowań do 50 litrów miesięcznie. Na dodatkową zniżkę mogli liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy otrzymywali rabat wyższy o 10 groszy.

