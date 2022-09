Uroczyste otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Gwiazdą wieczoru będzie Cleo

Koncert zapowiedział w piątkowym wydaniu „Pytania na śniadanie” Jacek Kurski, który od kilku godzin nie jest już prezesem TVP. Przed weekendem nie informowano jeszcze, kogo można spodziewać się na scenie, ale dziś wiemy już, że gwiazdąwieczoru będzie Cleo –czytamy na oficjalnym serwisie wydarzenia. Wystąpi jednak również zespół szantowy Cztery Refy, DjBrave oraz Sound 'N' Grace.

Koncert Cleo ma rozpocząć się o godzinie 21:00. Godzinę później zakończy się część muzyczna, a rozpocznie się pokaz dronów. Będzie też „Strefa rodzinna”, która otwarta będzie od godz. 16. Wejście na koncerty jest bezpłatne

Koncert to nowy pomysł, wcześniej planowano „imprezę” dla oficjeli. Uroczyste otwarcie połączone z koncertami znanych z TV artystów może być reakcją na niezadowolenie żeglarzy i właścicieli jachtów motorowych, którym nie spodobało się, że 17 września nie będą mogli uczestniczyć w otwarciu kanału i zapowiedzieli protest.

Żeglarzom nie spodobał się pomysł „imprezy dla swoich”

Kilka dni temu Wirtualna Polska pisała, że wielu żeglarzy i motorowodniaków, którzy na co dzień pływają po Zalewie Wiślanym, chciało wziąć udział w otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej i przepłynąć w tym dniu przez kanał. Jak mówią niektórzy armatorzy, wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem i turyści wykupili już rejsy. Zdziwili się, gdy Urząd Morski w Gdyni poinformował ich, że „z uwagi na charakter uroczystości oraz liczbę jednostek pływających służby państwowej, które obecne będą w tym dniu zarówno w śluzie, jak i w portach od strony Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej, ogólnodostępne śluzowanie i cumowanie w Porcie Nowy Świat możliwe będzie od niedzieli, 18.09. br”.

Właściciele prywatnych jachtów zaplanowali protest przeciwko takiej formie otwarcia kanału. Planowali ustawić się wzdłuż trasy i zawiesić na masztach transparenty.

Czy pocieszy to żeglarzy? Na stronie inwestycji nie ma informacji, czy prywatne jednostki będą mogły przepłynąć przez kanał, czy też w dalszym ciągu jest to zarezerwowane dla jednostek państwowych (m.in. barki z węglem, która ma przepłynąć jako symbol uniezależnienia się od Rosji), ale wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w wpisie twitterowym dał do zrozumienia, że w tej kwestii nic się nie zmieniło.Czytaj też:

