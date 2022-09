Zakaz handlu w niedziele. Intermarche wraca do starej metody na otwarcie sklepów

Najbliższa niedziele handlowa dopiero w grudniu, tymczasem sieci handlowe szukają sposób na to, by móc prowadzić działalność także w niehandlowe niedziele. Jedna z placówek Intermarche postanowiła wrócić do stosowanej w przeszłości metody - „na ochroniarza”.