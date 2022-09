GAZ-SYSTEM ze wsparciem od PFR. 1 mld zł na projekty inwestycyjne

PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju zawarł z GAZ-SYSTEM umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 1 mld zł na finansowanie inwestycji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, związane m.in. z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu do Polski.

„Niezależność energetyczna jest kluczowa”

– Niezależność energetyczna jest kluczowa dla bezpiecznego funkcjonowania polskiej gospodarki, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych i wojny toczącej się w Ukrainie. Bardzo się cieszę, że Polski Fundusz Rozwoju – poprzez wsparcie finansowe strategicznych projektów inwestycyjnych GAZ-SYSTEM – bierze udział w kształtowaniu polityki energetycznej realizowanej przez polski Rząd – powiedział Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podkreślił, że zawarcie umowy pożyczki z GAZ-SYSTEM „wpisuje się w strategię inwestycyjną PFR, jako element finansowania infrastruktury strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz procesów transformacji energetycznej”. – Cieszymy się, że jako PFR uczestniczymy w inwestycjach, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki – powiedział Borys.

Polski Fundusz Rozwoju przypomina, że GAZ-SYSTEM wdraża rządową strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Przez ostatnie sześć lat spółka realizuje program inwestycyjny, który ma na celu rozwój sieci przesyłowej oraz zapewnienie technicznych możliwości transportu do Polski gazu z różnych źródeł. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez GAZ-SYSTEM należy budowa gazociągu Baltic Pipe oraz interkonektorów gazowych z Litwą i Słowacją, a także rozbudowa krajowej sieci przesyłowej i Terminalu LNG w Świnoujściu. W najbliższych latach spółka planuje zrealizować także projekt terminala FSRU w rejonie Gdańska.

